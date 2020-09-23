Центр телемедицины в Москве посетила делегация Всемирной организации здравоохранения. Ее эксперты высоко оценили работу медиков, которые с самого начала пандемии ведут онлайн-прием пациентов с коронавирусом, а теперь еще и контролируют состояние москвичей, решившихся первыми испытать на себе действие российской вакцины от страшной болезни. Вместе с представителями ВОЗ корреспонденты "РГ" стали свидетелями удаленного приема москвичей, находящихся по другую сторону экрана.

Расположился этот центр на проспекте Лихачева, 11, в здании школы N 548. В просторных залах оборудованы несколько десятков рабочих мест для врачей. У каждого - небольшая кабинка со столом и двумя компьютерами: по одному доктор общается с пациентом, второй подключен к ЕМИАС - это помогает узнать всю подноготную о здоровье больного.

Врачи выходят на связь с пациентами не только по телефону, но и по видеосвязи. Кнопка вызова на экране, пара секунд и врач-терапевт Иван Залогин уже видит перед собой Наталью, которая уже сделала прививку от ковида. Удивительно, но как только он начинает задавать вопросы, уже не кажется, что онлайн-прием чем-то отличается от обычного в реальном кабинете поликлиники. Разве что Наталья сама себе измеряет давление. "Как вы себя чувствуете? Температуру измеряли, а давление? Боль в пояснице прошла? Одышка больше не беспокоит?" - спрашивает внимательный терапевт, перед глазами которого электронная медицинская карта Натальи, а еще специальное приложение, которое устанавливают всем желающим в день вакцинации, - это дневник здоровья пациента, в котором доброволец указывает любые недомогания.

Наблюдение за Натальей, как и за остальными москвичами, включившимися в испытание вакцины, продлится полгода. "У нас работают 150 врачей, 40 операторов и 15 администраторов", - рассказала Мария Соколова, руководитель Центра телемедицины. По ее словам, центр и сейчас продолжает работать с больными коронавирусом, которые проходят лечение на дому. Но со стартом вакцинации от COVID-19 часть специалистов - 64 врача, подключились к клиническим исследованиям и ежедневно следят за состоянием привитых от вируса москвичей. Таких, по последним данным, более 700, а еще более 60 тысяч человек записались на участие в исследовании и сейчас ждут решения, кого из них допустят.

Как правило, на одного пациента в центре уходит не больше пяти минут - этого вполне достаточно, убедил "РГ" Иван Залогин: "В первые три дня после прививки с добровольцами мы связываемся, чтобы узнать об их самочувствии. Интересуемся, к примеру, есть ли температура. Какие вообще человек принимает препараты - все это вносится в электронную медицинскую карту. Обязательно предупреждаем, что в случае ухудшения состояния нужно обратиться в "скорую" или к нам на "горячую линию".

Наблюдение за москвичами, включившимися в испытание вакцины, продлится полгода

Абсолютное большинство москвичей, которые сделали укол от COVID-19, по словам врача, чувствуют себя прекрасно. Многие даже не верят, что им ввели вакцину от того самого вируса, который изменил всю нашу жизнь, так как никаких проявлений болезни у себя не наблюдают. "Это заставляет москвичей предполагать, что им ввели плацебо, то есть вещество без явных лечебных свойств. Приходится объяснять, что каждый организм индивидуален и отсутствие нежелательных явлений - это не доказательство неэффективности препарата", - делится Залогин.

Высококвалифицированная работа московских специалистов восхитила директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. "Я нахожусь под большим впечатлением от телемедицинского центра, ничего подобного в своей жизни не видел, - признался он. - Дело в том, что здесь в центре всего - человек, и только потом все остальное, технологии и прочее. Это важно для выстраивания доверия между пациентом и врачом".