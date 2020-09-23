Новости

Самолет вице-президента США вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицей 03:31
Трамп заявил о желании скорее заполнить вакансию в Верховном суде США 03:27
Трамп прокомментировал смертность в США от коронавируса 03:11
В США пострадавшим от COVID-19 семьям направят 8 миллиардов долларов 02:55
МКС успешно уклонилась от неопознанного космического объекта 02:29
Из-за тумана в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 02:16
Экс-советник Белого дома: США становятся в мире объектом для жалости 02:02
Белый дом объяснил увольнение критиковавшей Трампа сотрудницы 01:45
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой 01:41
В Германии заявили о расколе в ЕС из-за "Северного потока-2" 00:54
НАСА: МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора 00:42
ООН поблагодарила Путина за предложение о вакцинировании от COVID-19 00:41
В Минздраве назвали ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 заболевания 00:24
В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом 22.09.2020
"Барселона" заблокировала переход Суареса в "Атлетико" 22.09.2020
Ольга Любимова ушла на самоизоляцию из-за болезни отца 22.09.2020
Совет ГД в ближайшее время рассмотрит поправки Путина во исполнение Конституции 22.09.2020
Мишустин выступит на форуме "Дни лидеров муниципального управления" 22.09.2020
В Москве найдены убитыми женщина с сыном 22.09.2020
Петербургские студенты "научили" зубную щетку брать у владельца анализы 22.09.2020
Новак: Энергокомпании увеличивают инвестиции в "зеленые" технологии 22.09.2020
В Петербурге актера задержали за убийство и расчленение мужчины 22.09.2020
Стало известно, когда Илон Маск отправит в космос Тома Круза 22.09.2020
Ученые: люди, которые носят очки, реже заражаются коронавирусом 22.09.2020
Депутат ГД Вадим Деньгин стал сенатором от Брянской области 22.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Нужно ли делать в России все дороги платными
Нужно ли делать в России все дороги платными
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
23.09.2020 00:15
Рубрика: Общество

Врач онлайн рядом

Работу телемедицинского центра Москвы в борьбе с COVID-19 оценили специалисты ВОЗ
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 213(8267)
Центр телемедицины в Москве посетила делегация Всемирной организации здравоохранения. Ее эксперты высоко оценили работу медиков, которые с самого начала пандемии ведут онлайн-прием пациентов с коронавирусом, а теперь еще и контролируют состояние москвичей, решившихся первыми испытать на себе действие российской вакцины от страшной болезни. Вместе с представителями ВОЗ корреспонденты "РГ" стали свидетелями удаленного приема москвичей, находящихся по другую сторону экрана.

Расположился этот центр на проспекте Лихачева, 11, в здании школы N 548. В просторных залах оборудованы несколько десятков рабочих мест для врачей. У каждого - небольшая кабинка со столом и двумя компьютерами: по одному доктор общается с пациентом, второй подключен к ЕМИАС - это помогает узнать всю подноготную о здоровье больного.

Как коронавирус влияет на жизнь в регионах

Врачи выходят на связь с пациентами не только по телефону, но и по видеосвязи. Кнопка вызова на экране, пара секунд и врач-терапевт Иван Залогин уже видит перед собой Наталью, которая уже сделала прививку от ковида. Удивительно, но как только он начинает задавать вопросы, уже не кажется, что онлайн-прием чем-то отличается от обычного в реальном кабинете поликлиники. Разве что Наталья сама себе измеряет давление. "Как вы себя чувствуете? Температуру измеряли, а давление? Боль в пояснице прошла? Одышка больше не беспокоит?" - спрашивает внимательный терапевт, перед глазами которого электронная медицинская карта Натальи, а еще специальное приложение, которое устанавливают всем желающим в день вакцинации, - это дневник здоровья пациента, в котором доброволец указывает любые недомогания.

Наблюдение за Натальей, как и за остальными москвичами, включившимися в испытание вакцины, продлится полгода. "У нас работают 150 врачей, 40 операторов и 15 администраторов", - рассказала Мария Соколова, руководитель Центра телемедицины. По ее словам, центр и сейчас продолжает работать с больными коронавирусом, которые проходят лечение на дому. Но со стартом вакцинации от COVID-19 часть специалистов - 64 врача, подключились к клиническим исследованиям и ежедневно следят за состоянием привитых от вируса москвичей. Таких, по последним данным, более 700, а еще более 60 тысяч человек записались на участие в исследовании и сейчас ждут решения, кого из них допустят.

Как правило, на одного пациента в центре уходит не больше пяти минут - этого вполне достаточно, убедил "РГ" Иван Залогин: "В первые три дня после прививки с добровольцами мы связываемся, чтобы узнать об их самочувствии. Интересуемся, к примеру, есть ли температура. Какие вообще человек принимает препараты - все это вносится в электронную медицинскую карту. Обязательно предупреждаем, что в случае ухудшения состояния нужно обратиться в "скорую" или к нам на "горячую линию".

Наблюдение за москвичами, включившимися в испытание вакцины, продлится полгода

Абсолютное большинство москвичей, которые сделали укол от COVID-19, по словам врача, чувствуют себя прекрасно. Многие даже не верят, что им ввели вакцину от того самого вируса, который изменил всю нашу жизнь, так как никаких проявлений болезни у себя не наблюдают. "Это заставляет москвичей предполагать, что им ввели плацебо, то есть вещество без явных лечебных свойств. Приходится объяснять, что каждый организм индивидуален и отсутствие нежелательных явлений - это не доказательство неэффективности препарата", - делится Залогин.

Препарат для лечения коронавируса поступил в московские аптеки

Высококвалифицированная работа московских специалистов восхитила директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. "Я нахожусь под большим впечатлением от телемедицинского центра, ничего подобного в своей жизни не видел, - признался он. - Дело в том, что здесь в центре всего - человек, и только потом все остальное, технологии и прочее. Это важно для выстраивания доверия между пациентом и врачом".

В регионах Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин выступил за сохранение права вето в Совбезе ООН
Путин предложил заключить соглашение о запрете на оружие в космосе
Косачев о выступлении Путина на ГА ООН: Это были слова мирового лидера
"Яндекс" покупает TCS Group Олега Тинькова за 5,48 млрд долларов
РФС: Гол Дзюбы в матче с "Уралом" засчитан ошибочно
Главврач Валерий Вечорко: Как нам жить в условиях нового вируса
По каким новым правилам будут зачислять в вузы в 2021 году