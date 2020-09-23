Бомбардировщики Су-34 и Су-24 провели "бой" в небе Дальнего Востока

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, тактических бомбардировщиках Су-24, а также вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 провели тренировки в трех дальневосточных регионах: Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Сначала самолеты провели разведку наземных целей в назначенных районах. Затем вертолеты выпустили неуправляемые авиационные снаряды и "уничтожили" бронетехнику вместе с узлами связи условного врага.

Одновременно бомбардировщики нанесли бомбовые удары по мишеням, которые имитировали склады ГСМ "противника".