Гребень амурского паводка миновал Хабаровск

22 сентября зафиксирован небольшой спад уровня Амура у Хабаровска - первый за последние недели. Достигнув максимальной на сегодняшний день отметки в 630 сантиметров, река, похоже, пошла на попятную.

На левобережных островах у Хабаровска под воду ушли все 1,7 тысячи дачных участков. Фото: instagram.com / khabara_ru

Нынешний паводок не чета прошлогоднему, но бед он принес немало. Сначала ушли под воду 1,7 тысячи дачных участков на левобережных островах в черте города. Потом Амур начал наступление на правый берег.

В самых "слабых" при подъеме уровня воды в реке точках Хабаровска - на улицах Вилюйской и Богачева - срочно соорудили дамбы и установили мощные насосы. Как и в прошлом году, речники за считаные дни засыпали песком горловину ковша затона ремонтно-эксплуатационной базы флота. Иначе бы прибрежные жилые кварталы города снова "поплыли".

За трое суток на набережной краевые спасатели установили временную наливную дамбу, растянувшуюся почти на полтора километра вдоль парка стадиона имени Ленина - от утеса до яхт-клуба. Четыре сотни волонтерских рук укрепляли ее мешками с песком. Город отстояли.

По данным главка МЧС России по региону, в Хабаровском крае в зоне паводка находятся 35 населенных пунктов в шести районах. Подтоплены 47 домов - большинство в пригородном селе Корсаково-2, свыше двух тысяч земельных, приусадебных и дачных участков, более 40 дорог.

Гребень паводка сейчас спускается вниз по Амуру. В Амурском районе из-за наводнения отрезаны от "большой земли" жители села Омми. Для них организовали рейсы теплохода "Москва", который восемь раз в день ходит из Амурска в село и обратно.

35 населенных пунктов в шести районах Хабаровского края находятся в зоне паводка. Подтоплены 47 домов - большинство в пригородном селе Корсаково-2

В зоне риска села Елабуга, Троицкое и Малмыж в Нанайском районе, а также Комсомольск-на-Амуре, где отметка воды может достигнуть 700 сантиметров при критических 650. Внимание спасателей сосредоточено на этих населенных пунктах.

По наблюдениям гидрологов, в сентябре дополнительный объем воды Амуру дал китайский приток - Сунгари. Река вышла из берегов после обильных осадков, принесенных тайфунами "Хайшень" и "Майсак". Из-за этого спрогнозировать осеннюю гидрологическую обстановку на юге Дальнего Востока было практически невозможно. Кроме того, на Амуре продолжается период повышенной водности.

- Мы предполагаем, что этот период продлится еще лет пять как минимум. В это время возможны серьезные наводнения. Потом наступит период пониженной водности, начнутся сложности с судоходством. Такое уже не раз бывало, - отметил врио заместителя директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Алексей Махинов.

По его словам, предвестниками наводнений на юге Дальнего Востока являются тайфуны. В этом году они пришли лишь в конце лета, поэтому паводок не стал масштабным, в отличие от 2013 и 2019 годов, когда мощные атмосферные вихри оказались в центральной части бассейна Амура в июле-августе.

- Климат Дальнего Востока очень неустойчивый, на него влияют различные процессы, которые происходят на просторах Тихого океана, - резюмировал ученый.

Тем временем

Сильное землетрясение произошло в Иркутской области в ночь с понедельника на вторник. Интенсивность толчков в эпицентре составляла 8 баллов. Разрушений и пострадавших нет. Землетрясение ощущалось на территории 12 районов Приангарья и в соседних регионах - его почувствовали жители 367 населенных пунктов Иркутской области и 25 - в Бурятии. Иркутяне сравнивают его с сейсмическим событием 2008 года, столь же ощутимо потрясшим территории вокруг Байкала.