Сахалинский школьник потерялся из-за высадившего его кондуктора

В Южно-Сахалинске школьник заблудился из-за того, что кондуктор выгнала его из автобуса на незнакомой остановке.

Как сообщает мэрия в Telegram-канале, младшеклассник возвращался домой с тренировки и по дороге уснул. На конечном пункте кондуктор заставила его выйти из транспорта, так как инструкция запрещает делать разворот вместе с пассажирами.

Когда ребенок не вернулся домой вовремя, родители заволновались. К поиску были привлечены волонтеры. Найти его удалось через несколько часов.

- Случай вопиющий. Несовершеннолетний остался в незнакомом районе города. Это, по сути, оставление ребенка в опасности. Да, каждый в своей работе придерживается инструкций. Но есть же такие понятия, как сострадание, внимание к детям, - прокомментировала вице-мэр Елена Федорова.

Кондуктора пообещали наказать.