Трутнев раскритиковал темпы строительства дамб в Хабаровском крае

Новости

Защита границ СГ отрабатывается на учении "Славянское братство" 11:55
Совфед одобрил закон об усилении контроля за выигрышами в казино 11:54
Сериал "Супергерл" закрывается 11:53
Япония в октябре смягчит ограничения на въезд иностранцев 11:49
Лукашенко вступил в должность президента Беларуси 11:44
Список самых успешных фильмов года возглавил китайский блокбастер 11:43
Австрия не согласилась с предложением Еврокомиссии по беженцам 11:32
В ЕГЭ по обществознанию включат вопросы о поправках в Конституцию 11:21
В Госдуме оценили отказ зарубежных страховщиков работать с "Северным потоком-2" 11:10
Корабли Северного флота высадят десант на Чукотке 11:00
На российский рынок вышел самый доступный электромобиль 11:00
В России на продажу выставлена квартира за один рубль 10:58
Плющенко ответил на обвинения команды Тутберидзе 10:57
"Спартак" оспорит в CAS штраф владельца клуба Леонида Федуна 10:33
Посол РФ в Германии сообщил о расследовании по делу российского блогера 10:27
Совфед назначил Юрия Глазова заместителем председателя Верховного суда РФ 10:23
В Комсомольске-на-Амуре готовятся к пику паводка 10:20
Московские пожарные помогли снять кольцо с пальца ребенка 10:10
На Ямале отменили тест на COVID-19 для вернувшихся из коротких поездок 10:06
"Спартак" начал переговоры о покупке полузащитника Туре 10:00
На прививку от коронавируса в Москве можно записаться без столичного полиса ОМС 09:56
Москвичам подготовили осенний квест "Я шагаю по паркам" 09:51
Снайперский выстрел из пистолета сняли на видео 09:44
На севере столицы началось благоустройство Московской аллеи 09:43
Сергунина: Московские ИТ-компании запустили продажи в 21 стране мира 09:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
23.09.2020 06:53
Рубрика: Власть

Трутнев раскритиковал темпы строительства дамб в Хабаровском крае

Текст: Юлия Гарднер

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал темпы строительства дамб в Хабаровском крае во время совещания в региональном центре.

Он отметил, что была разработана комплексная система мер по снижению рисков от наводнений на Дальнем Востоке, в которую по предложениям субъектов вошли 38 мероприятий. Однако большая часть из них оказалась не выполнена.

Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
Гребень амурского паводка сместился к Комсомольску

Так, в Комсомольске на-Амуре - в поселках Менделеева и Победа, микрорайонах Парковый и Парус, - готовность дамб составляет всего 1,5 процента. Однако по планам уже через четыре года гидротехнические сооружения должны быть введены в эксплуатацию.

- На 63 процента реализован проект инженерной защиты центрального округа в городе. Я по Комсомольску-на-Амуре хочу отдельно сказать. Вы помните, наверное, что происходило в 2013 году, когда буквально руками держали стихию. Я думаю, что всем должно быть понятно, что повторять это нельзя, - сказал вице-премьер.

Кроме того, не освоены деньги, которые выделены на защиту от паводка южной части Хабаровска.

- Ситуация складывается, на мой взгляд, достаточно парадоксально: деньги выделяются, но не осваиваются. Не защищены люди, не защищены города, не защищены предприятия. Мы об этом уже говорили, но мне кажется, что пришло время переходить к каким-то более радикальным мерам, потому что ситуация пока не исправляется, - подчеркнул Трутнев.

В частности, контроль за строительством дамб в регионах могут перенести на федеральный уровень.

- Скорее всего, будем переносить точку ответственности, потому что министерство природных ресурсов и субъекты с этой работой не справляются. Это по новым объектам. По объектам строящимся все равно губернаторам придется все довести до конца, - заявил полпред.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

В Госдуме оценили отказ зарубежных страховщиков работать с "Северным потоком-2"
ООН поблагодарила Путина за предложение о вакцинировании от COVID-19
В ЕГЭ по обществознанию включат вопросы о поправках в Конституцию
Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик
На прививку от коронавируса в Москве можно записаться без столичного полиса ОМС
Путин на Генассамблее ООН: Действовать сообща и опираться на принципы международного права
Какие проблемы в российской адвокатуре выявил суд над Ефремовым