Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал темпы строительства дамб в Хабаровском крае во время совещания в региональном центре.

Он отметил, что была разработана комплексная система мер по снижению рисков от наводнений на Дальнем Востоке, в которую по предложениям субъектов вошли 38 мероприятий. Однако большая часть из них оказалась не выполнена.

Так, в Комсомольске на-Амуре - в поселках Менделеева и Победа, микрорайонах Парковый и Парус, - готовность дамб составляет всего 1,5 процента. Однако по планам уже через четыре года гидротехнические сооружения должны быть введены в эксплуатацию.

- На 63 процента реализован проект инженерной защиты центрального округа в городе. Я по Комсомольску-на-Амуре хочу отдельно сказать. Вы помните, наверное, что происходило в 2013 году, когда буквально руками держали стихию. Я думаю, что всем должно быть понятно, что повторять это нельзя, - сказал вице-премьер.

Кроме того, не освоены деньги, которые выделены на защиту от паводка южной части Хабаровска.

- Ситуация складывается, на мой взгляд, достаточно парадоксально: деньги выделяются, но не осваиваются. Не защищены люди, не защищены города, не защищены предприятия. Мы об этом уже говорили, но мне кажется, что пришло время переходить к каким-то более радикальным мерам, потому что ситуация пока не исправляется, - подчеркнул Трутнев.

В частности, контроль за строительством дамб в регионах могут перенести на федеральный уровень.

- Скорее всего, будем переносить точку ответственности, потому что министерство природных ресурсов и субъекты с этой работой не справляются. Это по новым объектам. По объектам строящимся все равно губернаторам придется все довести до конца, - заявил полпред.