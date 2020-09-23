Вода в Байкале превысила критический уровень

Правительство Бурятии провело заседание республиканской комиссии по ЧС, участники которого обсудили критический подъем уровня воды в озере Байкал.

Как следует из сообщения пресс-службы республиканского правительства, на заседании также была поднята тема возможности регулирования уровня воды и сохранения уникальной экосистемы озера.

Краткий доклад о текущей ситуации представил министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев. Со ссылкой на данные Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ "Забайкальское УГМС" он сообщил, что опасный подъем уровня воды в Байкале отмечается с 14 сентября. Именно в этот день, по наблюдениям на водпосту села Турка, была превышена верхняя критическая отметка в 457 метров.

По данным на 22 сентября, уровень воды в озере поднялся уже до 457,09 метра по тихоокеанской системе высот.

"Вода прибывает примерно на сантиметр в день, - сказал Алексей Хандархаев. - В связи с подъемом воды в озере на прибрежной территории Байкала уже видны негативные последствия".

Так, по мнению ученых, одним из негативных последствий критического подъема уровня воды может стать нарушение водообмена в дельте реки Селенга. В свою очередь, это может нарушить отлаженный природный механизм самоочищения байкальских вод, что скажется на их качестве. В связи с этим директор Байкальского института природопользования, профессор Ендон Гармаев предложил "отработать вопросы по увеличению сбросов воды с руководством Иркутской ГЭС".

Итогом заседания республиканской комиссии по ЧС стало принятие целого ряда рекомендаций. Например, администрациям муниципальных образований прибрежных районов озера Байкал рекомендовано объявить режим "Повышенная готовность". Главам заказников, нацпарков и особо охраняемых посоветовали организовать необходимый мониторинг.

Кроме того, было решено рассмотреть на ближайшем заседании комиссии вопрос об увеличении сбросов расходов воды через Иркутскую ГЭС.