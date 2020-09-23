В ЕАО задержали наркоторговца с центнером марихуаны

В Еврейской автономной области полицейские задержали подозреваемого в сбыте особо крупной партии наркотиков, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Известно, что злоумышленник обнаружил дикорастущую коноплю возле села Песчаное и спрятал растения в лесу, где и оборудовал тайник.

"Задержанный неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. По результатам экспертизы, изъятые в лесу растения являются марихуаной, общей массой более 106 килограммов. По словам мужчины, он изготавливал наркотик для личного употребления", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Преступник заключен под стражу.