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23.09.2020 09:28
Рубрика: Происшествия

В ЕАО задержали наркоторговца с центнером марихуаны

Текст: Артем Красиков

В Еврейской автономной области полицейские задержали подозреваемого в сбыте особо крупной партии наркотиков, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Нижегородец задержан полицией за содержание наркопритона

Известно, что злоумышленник обнаружил дикорастущую коноплю возле села Песчаное и спрятал растения в лесу, где и оборудовал тайник.

"Задержанный неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. По результатам экспертизы, изъятые в лесу растения являются марихуаной, общей массой более 106 килограммов. По словам мужчины, он изготавливал наркотик для личного употребления", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Преступник заключен под стражу.

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