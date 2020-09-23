В Приморье появится белорусский торговый дом

Могилевская область и Приморский край намерены наращивать товарооборот и развивать сотрудничество. Чтобы определить конкретные шаги, российская делегация во главе с губернатором Олегом Кожемяко посетила Беларусь.

По словам Олега Кожемяко, визит позволит заключить предварительные соглашения на поставку в российский регион белорусского оборудования, товаров и продуктов питания.

У Приморского края есть большая заинтересованность в лифтах и роторных автопарковках, нужна автобусная и малогабаритная коммунальная техника. Также интересен опыт Могилевщины в строительстве социальных и жилых объектов, автомобильных дорог... Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц напомнил, что товаро­оборот между Могилевом и Приморьем за семь месяцев 2020 года составил 9,1 млн долларов. И хотя показатель вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потенциал здесь значительный.

Гости посетили стройплощадки, ознакомились с объектами культуры, побывали на предприятиях Могилева и Бобруйска.

- Мы готовы рассмотреть варианты создания у нас белорусского торгового дома, который будет предлагать в широком ассортименте продукты питания и непродовольственную группу товаров из Могилевской области,- поделился планами Олег Кожемяко. - Приморцы знают о высоком качестве белорусских продуктов, которые в подавляющем большинстве делают строго по ГОСТу, а для нас это очень важно.

Приморье планирует отправить в Минск делегацию на Форум регионов Беларуси и России

Главы двух регионов подписали протокол о развитии торгово-экономических отношений и сотрудничества в социальной сфере. В частности, планируется проведение в Беларуси Дней культуры Приморского края, обмен студентами, молодежными делегациями, туристическими группами.