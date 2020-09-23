В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода возрос интерес к прошлому города и людям, чья жизнь связана с ним. Жители приволжской столицы заново открывают для себя вроде бы известные всем, но подзабытые факты истории.

В Москве маршала Голованова узнали в лицо, а в Нижнем многие о Герое даже не слышали. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Единственный маршал-нижегородец

В середине сентября открылись молодежные краеведческо-патриотические чтения "Нижегородская отчина: история в лицах". Их еще называют "головановскими". О том, кто такой Голованов, можно прочитать в Википедии. Но почему чтения именно "головановские"?

Елена Тишина,Нижний Новгород.

Валерий Киселев, военный историк, писатель:

- Каждый год молодежные краеведческо-патриотические чтения "Нижегородская отчина: история в лицах" посвящены памяти того или иного Героя-нижегородца. В 2020-м они проходят "под знаком" Александра Евгеньевича Голованова - Главного маршала авиации СССР, создателя и командующего Дальней авиации ВВС.

Первая секция чтений "Никто не забыт и ничто не забыто" прошла в режиме онлайн. С докладами, рефератами, презентациями, эссе выступили авторы четырнадцати работ. Были представлены исследования по различным темам Великой Отечественной, от которых осталось впечатление, что практически все они разработаны интересно, творчески и профессионально. Все эти работы в итоге пополнят славную историю Нижегородской области, и важно, что выполнены они молодым поколением, которое, надеюсь, сохранит память о Великой Отечественной войне.

Кстати, участники чтений приняли обращение к губернатору Нижегородской области с предложением увековечить память о Главном маршале авиации СССР Александре Евгеньевиче Голованове.

Досье "РГ"

Александр Евгеньевич Голованов родился в 1904 году в семье капитана волжского парохода. Учился в кадетском корпусе и, как многие мальчишки, был захвачен водоворотом революции и Гражданской войны: 15-летним пареньком воевал в Красной армии на деникинском фронте. Трудовую деятельность Александр Голованов начинал в 1920-х годах в Нижнем Новгороде на сплаве леса, потом работал электромонтером. В честь маршала Голованова названа улица в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Растениям поставят точный диагноз

В интернете нашел информацию о том, что в Нижнем Новгороде изобрели прибор, "читающий" мысли растений, определяющий их состояние. Можно ли рассказать об этом подробнее?

Игорь Смирнов, город Бор Нижегородской области.

Владимир Сухов, доцент кафедры биофизики института биологии и биомедицины ННГУ:

- Разработанный нами прибор позволяет выявить проблемы растений на ранних стадиях - до того, когда это сможет сделать человек, каким бы опытным агрономом он ни был. Например, поможет выявлять засушливые участки земли тогда, когда визуально это не просматривается, определить компоненты, недостающие растениям, и устранить стрессовые факторы до начала их влияния на растения. Иными словами, с помощью прибора можно проводить точечную целенаправленную профилактику, что существенно повышает выживаемость растений.

Прибор состоит из двух цифровых камер с фильтрами светопропускания на двух длинах волн. Известно, что при действии стрессовых факторов (сильного света, засухи, высокой температуры, например) на растения у них быстро снижается коэффициент отражения света в спектральном диапазоне от 525 до 540 нанометров. На этом основана физика прибора: он измеряет интенсивности отраженного света на двух спектральных полосах - 531 и 570 нанометров. Для каждого из спектральных каналов получаются по два изображения. Первое - в условиях фонового освещения. Второе - в условиях, когда к фоновому освещению добавляется вспышка измерительного желто-зеленого света. Вспышка короткая (18 миллисекунд) и не успевает повлиять на состояние растения. Затем программа прибора автоматически рассчитывает разность второго и первого изображений и строит итоговую пространственную картинку.

Стационарный вариант прототипа прибора уже готов, в ближайшем будущем появится передвижная система. Проект предполагается внедрить в работу агропромышленных предприятий и сельскохозяйственных структур.

Кстати

Этот проект научного коллектива ННГУ совместно с Институтом прикладной физики РАН стал победителем конкурса Российского научного фонда в рамках мероприятия "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых".

Проверят все бараки

Недавно в Сарапуле (Удмуртия) два подростка 13 и 14 лет погибли под завалами обрушившегося нежилого барака. Таких домов по всей республике немало. Будут ли после происшествия их проверять и сносить?

Анна Денисова, Ижевск.

Артем Николаев, прокурор Удмуртской Республики:

- В связи с трагедией в Сарапуле прокурорами городов и районов проводятся проверки фактического сноса расселенных аварийных домов с выходом по адресам этих объектов. Проверка показала, что обвалившийся в Сарапуле многоквартирный дом признан аварийным и расселен в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы, однако снесен частично - оставались не снесенными часть несущих стен и подвальное помещение. По факту происшествия уже задержан руководитель подрядной организации, которая по муниципальному контракту должна была сносить ветхие и аварийные дома в городе.

Спор из-за костела продолжается

В какой стадии находится сейчас спор вятских католиков и правительства Кировской области по поводу дальнейшей судьбы Александровского костела? В номере от 27 ноября прошлого года "РГ-Неделя" рассказывала, что власти, не желая передавать здание храма прихожанам, всячески затягивают судебный процесс.

Вячеслав Перминов, Киров.

Ян Чеботарев, юрист, представляющий интересы католической общины:

- Следующий раунд судебного спора по возвращению вятским католикам храма, построенного их предками в 1903 году по проекту варшавского архитектора Войцеховского, состоится 6 октября. На этот раз пройдет заседание апелляционного суда по жалобе кировских католиков на отказ в возврате им здания Александровского костела. На последнем заседании после длительного технического перерыва суд объявил об отложении дела и рекомендовал правительству Кировской области подумать над мировым соглашением.

Кировские католики обратились к губернатору Кировской области с предложением о совместном использовании Александровского костела. Рассчитываем на то, что в ближайшее время аналогичное обращение поступит от высшей власти Римско-Католической церкви. Второй Арбитражный апелляционный суд рекомендовал правительству Кировской области подумать о примирении, наш долг - дать такой шанс ответчикам.

Справка "РГ"

Вопрос о возвращении вятским католикам Александровского костела длится много лет. На суде юристы регионального правительств пытаются доказать, что в результате перестройки костела он потерял свое первоначальное значение культового здания. Католики настаивают на том, что пристрои не изменили кардинально первоначальный вид сооружения. Тем более РПЦ получала по указу о возвращении имущества религиозного назначения церковные здания, от первоначального вида которых вообще практически ничего не осталось.