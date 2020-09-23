На Урале снимается фильм-катастрофа о событиях 1981 года

В Пермском крае снимают масштабный фильм-катастрофу с привлечением военной техники, использованием компьютерной графики и бюджетом в 250 миллионов рублей. Фильм "Одна", обещают создатели, станет событием в отечественном кино. Тем более что сценарий написан по реальным событиям. Трагедии, в которой не обошлось без чуда.

В августе 1981 года пассажирский самолет, летевший из Комсомольска в Благовещенск, столкнулся с бомбардировщиком, выполнявшим разведку погоды. Оба самолета разрушились в воздухе и упали на землю. Из 38 человек выжил только один человек - студентка Лариса Савицкая. Упав с высоты пять километров и получив многочисленные травмы, она три дня провела в тайге, пока не была обнаружена спасателями.

Режиссер Дмитрий Суворов, услышав историю, загорелся идеей снять об этом фильм. Ему вместе с другом и продюсером Антоном Беловым пришлось приложить немало сил и времени, чтобы сначала разыскать героиню, а потом уговорить рассказать миру ее историю языком кино.

"Эта история меня буквально пронзила, засела в голове, и я очень хотел снять по ней фильм, - говорит Дмитрий Суворов. - В интернете мы нашли информацию о смерти Ларисы в 2013 году, но потом из достоверных источников узнали, что она жива. Связались с ее сыном, долго ждали согласия на общение. И уже на следующий день после звонка летели в Крым, где она сейчас живет".

Сценарий писался трудно, над ним работали несколько человек, и, как сказал Антон Белов, в него до сих пор вносятся поправки. Так же тщательно команда отбирала актеров. На роль главной героини пробовалось не меньше сотни актрис. В результате единственную выжившую в катастрофе пассажирку играет молодая актриса Надежда Калеганова. Также в фильме задействованы известные российские актеры Максим Иванов, Виктор Добронравов, Ян Цапник.

Сама Лариса Савицкая в отборе артистов не участвовала, но присутствует на съемочной площадке и наблюдает за процессом рождения фильма, по крайней мере пока съемки проходят на Урале.

Кстати, место съемки выбрано не случайно. Для фильма требовались глухая тайга, горный ландшафт, река. На Урале все это есть, не зря здесь снимались такие зрелищные фильмы, как "Последний богатырь", "Сердце Пармы", "Географ глобус пропил", "Зулейха открывает глаза". Решающим моментом для выбора становится, конечно, природа.

Вообще российские кинематографисты часто выбирают Пермский край для своей работы. По словам продюсера Антона Белова, регион давно известен в киношной среде. Тем более что местные власти оказывают всяческую поддержку, а жители с удовольствием участвуют в массовке. Некоторые из них уже намеренно следят за новостями из мира кино и не упускают возможность заявиться на кастинг. Да даже просто понаблюдать за съемочным процессом - уже целое событие.

Звучит традиционное: "Мотор! Поехали!" - и все замирают. Тишина, только издалека слышится нарастающий гул двигателя. Из-за леса на излучину реки вылетает вертолет, приземляется на поляне. Оттуда выходит следователь КГБ (Виктор Добронравов) и направляется к лагерю туристов. Навстречу ему идет бородатый геолог в болотных сапогах. Следователь молча показывает корочки и идет к палаткам.

Кстати, "встречающий" - это актер массовки пермяк Алексей Чирков. По его признанию, хотя он в принципе не актер, но это уже не первый случай, когда он попадает в кадр художественного фильма. В прошлом году это было в "Сердце Пармы". Нынче он тоже попробовал попасть в массовку, однако не прошел отбор. Зато оказался в рабочей бригаде.

"Я был доволен хотя бы тем, что все равно окажусь на съемках , - говорит он. - Но судьба есть, и в первый же рабочий день на обеде я случайно попал на глаза режиссеру. Он отправил меня к группе, изображающей геологов. Вот сейчас эпизод уже снят, я переоденусь и буду дальше заниматься рабочими моментами".

Весь сюжет пока не раскрывают, но съемочная группа уверена - фильм привлечет к себе внимание и окупит вложения.

"Залог такой уверенности - в уникальности этой истории, - говорит Антон Белов. - Мы верим в неподдельный зрительский интерес к ней. Есть вещи, которые нельзя повторить. Да, Юрий Гагарин - герой и легенда, потому что первым полетел в космос. Но потом его подвиг повторили другие. А вот повторить ситуацию, в какой оказалась Лариса Савицкая, когда шансов на выживание ноль, но это случилось, невозможно".

Сценарий написан по реальным событиям трагедии, в которой не обошлось без чуда

Сейчас Лариса Савицкая с мужем живут в Крыму, занимаются разработками полиграфов, пишут для них программы. По словам Дмитрия Суворова, она и сейчас остается бойцом.

- Некоторые черты ее характера действительно поражают, - говорит он. - Например, она совершенно не боится летать на самолетах. Зато опасается ездить в автомобилях. И ей оказалось очень интересно наблюдать за процессом съемок. У нас ведь действительно происходит много сложного и интересного.