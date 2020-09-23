Поясним, что следователи заинтересовались этим делом, поскольку корреспонденты "РГ" во время работы над журналистским расследованием приехали в Самару, где с нами встретился заместитель руководителя следственного управления СК РФ по региону Александр Воеводин, который лично пообещал нам разобраться в ситуации. Также проверку по поручению прокурора Самарской области организовала прокуратура Чапаевска.

Материал о том, что врач, переехав в Астраханскую область, не получила положенный миллион рублей, вышел на полосе "Юг России" "РГ-Недели" 15 июля 2020 года.

О ситуации с выдачей кредита матери двоих детей стало известно после резонансной истории семьи Беловых, о которой в материале "Кто у кого в долгу?" рассказала "РГ - Неделя" 25 августа 2020 года. Семья взяла из детского дома в Чапаевске двух маленьких девочек-сирот, мать которых умерла. Неожиданно выяснилось, что мать имела две квартиры: однушку, где была прописана она с девочками, и двушку, взятую в ипотеку. Но за ипотечное жилье неработающая и пьющая женщина не платила ни квартплату, ни кредит. Так что ее детям и их новой семье по наследству перешло не только жилье, но и миллионные долги.

При подготовке публикаций у нас возникли вопросы, как никогда не работающая, неблагополучная женщина на шестом месте беременности могла получить ипотеку. Теперь в обстоятельствах этой странной выдачи разбираются Следственный комитет и прокуратура в Самарской области.