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23.09.2020 21:27
Рубрика: Происшествия

Следствие установит

Текст: Ольга Дмитренко ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8269)
В Самарской области следственный отдел города Чапаевска СУ СК РФ по региону после публикации в "РГ" материала "Сиротские долги" в номере от 22 сентября начал проверку. Ведомство выяснит, было ли мошенничество при выдаче ипотечного кредита матери двоих детей.

Поясним, что следователи заинтересовались этим делом, поскольку корреспонденты "РГ" во время работы над журналистским расследованием приехали в Самару, где с нами встретился заместитель руководителя следственного управления СК РФ по региону Александр Воеводин, который лично пообещал нам разобраться в ситуации. Также проверку по поручению прокурора Самарской области организовала прокуратура Чапаевска.

Материал о том, что врач, переехав в Астраханскую область, не получила положенный миллион рублей, вышел на полосе "Юг России" "РГ-Недели" 15 июля 2020 года.

О ситуации с выдачей кредита матери двоих детей стало известно после резонансной истории семьи Беловых, о которой в материале "Кто у кого в долгу?" рассказала "РГ - Неделя" 25 августа 2020 года. Семья взяла из детского дома в Чапаевске двух маленьких девочек-сирот, мать которых умерла. Неожиданно выяснилось, что мать имела две квартиры: однушку, где была прописана она с девочками, и двушку, взятую в ипотеку. Но за ипотечное жилье неработающая и пьющая женщина не платила ни квартплату, ни кредит. Так что ее детям и их новой семье по наследству перешло не только жилье, но и миллионные долги.

При подготовке публикаций у нас возникли вопросы, как никогда не работающая, неблагополучная женщина на шестом месте беременности могла получить ипотеку. Теперь в обстоятельствах этой странной выдачи разбираются Следственный комитет и прокуратура в Самарской области.

Почему на семью из Самары повесили долг в 2 млн после удочерения детей
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