В Казани водитель автобуса сбил инспектора ГИБДД

Инспектор ГИБДД пострадал в центре Казани в результате наезда маршрутного автобуса.

Как сообщили в МВД по Татарстану, дорожно-транспортное происшествие случилось в центре города около 10:30. Водитель автобуса при повороте с улицы Бутлерова на улицу Пушкина сбил сотрудника дорожно-постовой службы, который регулировал движение на перекрестке.

В результате ДТП инспектор был доставлен в больницу с телесными повреждениями. Кроме него в аварии пострадала находившаяся в салоне автобуса пожилая пассажирка, ее также доставили в медучреждение.

- В настоящее время по факту ДТП назначено административное расследование, - отметили в МВД по РТ.

Водитель автобуса был направлен на медицинское освидетельствование и другие процедуры для составления протокола. Все обстоятельства происшествия дознаватели ГИБДД установят в том числе и с помощью системы уличного видеонаблюдения и видеорегистратора в салоне транспортного средства.