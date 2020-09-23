Вечер 15 сентября у более чем пяти тысяч жителей Краснокамского и Нытвенского районов выдался напряженным. В 18.00 произошла авария на линии электропередачи напряжением 110 киловольт "Закамская ТЭЦ-5 - Апрельская I".

Отключились сразу пять крупных подстанций. Без света моментально оказались 24 населенных пункта, в которых располагаются 38 социально значимых объектов и 98 трансформаторных подстанций. А за каждой из них - десятки, а то и сотни жилых домов, жители которых хотят и имеют полное право пользоваться всеми коммунальными благами.

Ликвидация масштабных аварий начинается с установления причины. Это отключение произошло из за нарушения технологии вырубки деревьев, угрожающих воздушной линии электропередачи. Благое, в принципе, дело. Более того, для нормального эксплуатанта это обязательное технологическое мероприятие. Но территориальная сетевая организация, в ведении которой находится ЛЭП, повела этот процесс крайне непрофессионально: не имея ни необходимых инструментов, ни подготовленного и обученного персонала.

В результате одно из больших деревьев буквально рухнуло на провода. Произошло технологическое нарушение, вызвавшее все эти - перечисленные выше - последствия. И разбираться с этой ситуацией пришлось энергетикам филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго".

А она была достаточно непростой. Без напряжения оказались промышленные предприятия. И даже важный объект жизнеобеспечения - очистные сооружения, которые принимают бытовые и технические стоки со всего Краснокамска, где проживает порядка 53 тысяч человек. А это, надо понимать, предприятие непрерывного цикла, и обесточить его - значит создать предпосылки для настоящей экологической катастрофы: неочищенная вода из канализации могла напрямую хлынуть в Каму.

В поселке Уральский Нытвенского района в наступающие сумерки погрузился большой больничный городок, где находилось немало лежачих пациентов. Повезло еще, что их не было в реанимации. Но врачи все равно забили тревогу - хранящиеся в больничных холодильниках дорогостоящие вакцины могли испортиться за считанные часы. Пришлось энергетикам "Пермэнерго" спасать еще и лекарства - после аварии в больницу были доставлены мобильные дизель-генераторы, от которых запитали холодильники.

На проведение аварийно-восстановительных работ было направлено сразу несколько оперативно-выездных бригад "Перм­энерго". Нарушение удалось устранить в очень короткие сроки - менее чем за два часа. Канализация в Каму не попала, вакцины удалось сберечь. Но что если бы обрыв случился зимой? Тогда последствия могли оказаться гораздо серьезнее.

Как в поселке Сараны Горнозаводского района. Зимой 2018 года там случилось настоящее ЧП. В трескучий мороз отключились высоковольтные линии. Обслуживающие электрические сети смежные территориальные сетевые организации понадеялись друг на друга и упустили драгоценное время. В результате встали насосы центральной котельной.

Цепочка дальнейших некомпетентных и непрофессиональных действий привела к тому, что разморозились системы отопления 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживают более 400 человек, в том числе 133 ребенка. Пришлось закрыть ФАП, детский сад и школу. В результате понадобились героические усилия многих служб, в том числе и энергетиков "Пермэнерго", чтобы ликвидировать чрезвычайную ситуацию.

После официального расследования был дан вердикт: коммунальной аварии можно было избежать, если бы одни не замалчивали проблему, а другие скоординировали работу.

Обе ситуации, о которых мы рассказали, стали возможны из за того, что электросетевое хозяйство в ряде территорий Прикамья напоминает лоскутное одеяло - когда участки сети могут принадлежать и эксплуатироваться разными организациями. Многие не имеют достаточно сил и средств, чтобы организовать в случае чего качественный и быстрый ремонт.

По сути, такая псевдоконкуренция в сетях приводит к снижению системной надежности электроснабжения потребителей. Кстати, специалисты одной из таких сетевых организаций на собственном сайте именуют себя "профессионалами в энергетике", однако с подтверждением красивого лозунга делами - очевидные проблемы.

Прямая речь

Александр Безматерных, первый заместитель главы администрации Нытвенского городского округа:

- Авария произошла на сетях, принадлежащих частной компании - промышленному производству. Территориальная эксплуатирующая организация, которую эта частная компания наняла для обслуживания линии ЛЭП, не смогла своевременно ликвидировать последствия и обратилась к филиалу "Россети Урал" - "Пермэнерго". Энергетики оперативно вывели своих работников, обеспечили нашу больницу генераторами. И уже к девяти часам вечера мы начали подключать домохозяйства. Я надеюсь, что по результатам этого инцидента компания, которой принадлежат сети, сделает выводы и сменит обслуживающую организацию.