В Прикамье мошенники оставили без жилья пять человек

Жителей Соликамска Пермского края обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи № 159 УК РФ "Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием установлено, что двое обвиняемых целенаправленно искали граждан, имеющих в собственности жилье и оказавшихся в сложном материальном положении. Злоумышленники представлялись риелторами, входили в доверие и предлагали денежное вознаграждение за временное отчуждение права собственности на жилые помещения. Если владельцы квартир соглашались на такую сделку, мошенники продавали их имущество добросовестным покупателям.

От действий мошенников пострадали пять жителей Соликамска. Общая сумма ущерба составила более семи миллионов рублей. В настоящее время возбужденное в их отношении уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.