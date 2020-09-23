Саратовский областной суд оправдал многодетную мать, которая смертельно ранила напавшего на нее супруга. Судебная коллегия решила, что женщина защищала свою жизнь. Корреспондент "РГ" попытался выяснить, как разрешить семейный конфликт, не доводя его до такой крайности.

Люди чаще всего обращаются в полицию, когда беда уже случилась, профилактика семейного насилия работает в стране плохо. Фото: Владимир Янченко/РГ

Нападала или защищалась?

Трагическая история случилась 31 августа прошлого года в одном из отдаленных заволжских сел. Во время очередной ссоры, когда пьяный муж угрожал жене ножом, женщина выхватила оружие из рук нападавшего и дважды ударила его в грудь.

В тот вечер Салиха Кудашева (имена и фамилия героев публикации изменены) занималась домашними делами, грела воду и собиралась купать троих маленьких детей. Супруг, как бывало в этой семье постоянно, пришел домой пьяным. Когда жена сказала, что уйдет к своей матери, Рустаму Кудашеву это не понравилось. Он стал оскорблять и избивать жену, наносил ей удары в живот. Потом мужчина ударом ноги перевернул детскую ванну с водой, взял нож и стал им размахивать. Он загородил выход из кухни и загнал жену в угол. Пьяный подносил нож к горлу и груди женщины и говорил, что если он не будет жить, то и она не будет. У мужчины было онкологическое заболевание, но вместо того, чтобы лечиться, он пьянствовал. Салиха сумела двумя руками вырвать нож из рук супруга, главу семьи это еще больше разъярило. Испугавшись, что муж отберет у нее нож, женщина дважды ударила его в грудь. Рустам зажал рану и, продолжая обзывать жену, ушел в зал. Салиха закрылась с детьми в другой комнате, как она объясняет, ждала нового нападения. Утром женщина обнаружила, что супруг мертв, и вызвала полицию.

Суд первой инстанции признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруга и приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы. Салиху взяли под стражу в зале суда.

Уже после того как ей был вынесен приговор, мать женщины обратилась к адвокату Гульнаре Абдуловой, которая изучила дело и подготовила апелляционную жалобу на приговор. Адвокат требовала признать свою подзащитную невиновной и освободить ее от уголовной ответственности.

- Одним из оснований для вынесения обвинительного приговора стало большое содержание алкоголя в крови погибшего, в то же время суд первой инстанции не учел вывод экспертизы, что, несмотря на большое количество выпитого, мужчина сохранял активность, - объясняет Гульнара Абдулова.

По мнению защитника, предварительное следствие и первый суд первой инстанции проигнорировали и целый ряд других обстоятельств, которые также косвенно подтверждали невиновность Салихи. Соседи рассказывали, что муж избивал женщину и она вынуждена была носить солнцезащитные очки, чтобы скрыть синяки. Дети, которых опрашивали сотрудники правоохранительных органов, подтвердили, что между родителями в тот вечер была ссора. Адвокат убеждена, что ее подзащитная не замышляла убийство мужа, произошедшее - трагическая случайность.

- Она обычная женщина, посвятившая себя воспитанию детей. Муж работал вахтовиком, когда приезжал домой, постоянно пил, избивал жену, она все это выносила, терпела, желая сохранить семью, - рассказывает адвокат.

Угроза была реальной

Областной суд, изучив все обстоятельства дела, пришел к выводу, что угроза физической расправы со стороны мужа в тот вечер для женщины была реальной. Судебная коллегия посчитала, что Салиха действовала в состоянии необходимой обороны, у нее были основания опасаться за свою жизнь. Апелляционная инстанция отменила приговор в отношении Кудашевой и оправдала ее в связи с отсутствием состава преступления. За женщиной признано право на реабилитацию.

Как рассказала адвокат Гульнара Абдулова, за прошедшие три месяца, в течение которых Салиха находилась под стражей, органы опеки успели изъять трех ее детей у родной бабушки и передать их на воспитание родственнице по линии отца. Теперь они должны отменить это решение и вернуть детей матери.

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик сообщила, что внимательно следила за этим судебным процессом.

- Хорошо понимаю, что доказывать самооборону очень сложно, тем более в подобных ситуациях, когда нет свидетелей. Радует, что складывается такая позитивная судебная практика, - говорит омбудсмен.

Как отметила правозащитница, для мужчин, занимающихся рукоприкладством, итоги этого судебного процесса могут послужить своего рода предостережением, но это, конечно, крайняя ситуация, и прежде всего нужно извлекать уроки из таких происшествий.

В убежище

В кризисно-реабилитационном отделении саратовского областного центра "Семья" ежегодно находят убежище более ста женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия. Примерно еще около двухсот саратовок с похожими проблемами обращаются за это же время в центр по телефонной "горячей линии".

- Примерно половина обратившихся - это жители Саратова, остальные из районов области, в том числе из сел, - рассказывает заместитель директора центра Марина Коровина.

Специалисты считают, что на самом деле количество семей, где возникают сходные проблемы, значительно больше. Однако предать огласке подобные обстоятельства жертве зачастую мешает боязнь разрушить семью. Между тем, как объясняет психолог, обращение за помощью - это уже первый, самый важный шаг к победе над насилием, к тому, чтобы не доводить ситуацию до трагической развязки.

- Насилие, которому подвергается человек, разрушающе действует на его личность, он теряет веру в себя, в свои силы, способность защитить себя и своего ребенка. Кроме того, дети всегда не свидетели, а жертвы насилия в отношении их матерей: когда они подрастают, это оборачивается огромными психологическими проблемами, - говорит Марина Коровина.

Срок пребывания в кризисно-реабилитационном отделении может составить до полугода. С помощью специалистов центра большинству обратившихся сюда женщин удается пройти реабилитацию и начать новую жизнь, в которой нет места агрессии со стороны близких людей.

Как считает эксперт-психолог, кандидат социологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии Саратовского госуниверститета Наталья Романова, чаще всего надежда на то, что агрессивный супруг изменит свое поведение, беспочвенна.

- Если у человека нет внутреннего запрета на насилие в отношении женщины, то он так и будет руки распускать. Агрессор должен понять, что ему способны дать отпор. Женщина должна быть не только слабой, но и сильной.

Советы специалиста

Ольга Шелудько, психолог, старший преподаватель кафедры философии, гуманитарных наук и психологии Саратовского медуниверситета:

Постарайтесь избавиться от чувства вины, которое вам старались привить, перестаньте искать собственные недостатки, мириться с ролью жертвы. Помните, что покорность и терпение никому не помогают, это иллюзия.

Зло творится в молчании, расскажите о происходящем своим близким, позвоните по бесплатным телефонам психологической помощи, специалисты подскажут, как действовать.

Заранее составьте план действий, подготовьте необходимые вам вещи и документы, позаботьтесь о месте, где можно укрыться.

В ситуации конфликта с агрессором нужно действовать по обстоятельствам, иногда громко кричать, привлекая внимание окружающих, иногда, если нет непосредственной опасности насилия, лучше не провоцировать. В критической ситуации, угрожающей вашей жизни и здоровью, необходимо убегать, вызвать полицию, зафиксировать побои.

Мнение

Татьяна Журик, уполномоченный по правам человека в Саратовской области:

- Не могу сказать о массовом обращении по поводу семейного насилия, но люди с такими проблемами приходят к нам постоянно. Зачастую женщины терпят издевательства, потому что рассчитывают сохранить семью, думают, что таким образом они защищают интересы детей. Нередко мужчина потом просит прощения, и женщина надеется, что он изменится.

К сожалению, действующее сейчас законодательство несовершенно, и люди зачастую остаются один на один с такими семейными проблемами. Да, у нас есть Уголовный и Административный кодексы, предусматривающие наказание по факту случившегося, но мало что делается, чтобы можно было предотвратить такие преступления. В Саратове успешно работает кризисное отделение для женщин, оказавшихся в сложной ситуации, при центре "Семья", но, к сожалению, не все знают о его существовании. Часть проблем мог бы снять законопроект по семейному насилию, разработанный депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной, но он до сих пор не принят. В нем, например, предусматривалось введение судебных предписаний, которые запрещали бы агрессору приближаться к жертве. Это аналог охранных ордеров, которые успешно действуют более чем в 150 странах мира. Необходим профилактический учет тех, кто систематически избивает супругу или супруга. Кроме того, если бы был принят специальный законопроект о семейном насилии, появился бы и госорган, который бы всем этим занимался.