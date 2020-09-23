В Уфе сел самолет с невыпущенным шасси

23 сентября в 11 часов 23 минуты по московскому времени в аэропорту Уфы совершил аварийную посадку самолет Cessna 210. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, легкомоторное воздушное судно принадлежит частной компании. Самолет следовал по маршруту Екатеринбург-Уфа. В момент посадки на борту были два члена экипажа. Они не пострадали. Но само судно получило ряд повреждений фюзеляжа.

- На место происшествия выехал исполняющий обязанности уфимского транспортного прокурора. Также по поручению приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, - уточнила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.