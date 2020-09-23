На Алтае рецидивиста осудили за сексуальное насилие над своими детьми

В Алтайском крае жителя Каменского района приговорили к 18 годам лишения свободы за сексуальное насилие над собственными детьми. Неоднократно судимый отец пяти детей будет отбывать срок в колонии строгого режима, а после освобождения два года проведет в режиме ограничения свободы.

Как пояснили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, житель одного из сел Каменского района воспитывал пятерых детей, трое из которых - девочки девяти, десяти и 15 лет были его дочерьми от предыдущего брака.

На протяжении почти пяти лет девочки подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

- Следствию удалось доказать 11 эпизодов насилия, - отметили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. - С учетом тяжести преступления суд назначил почти максимальный срок наказания - 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительно ограничил свободу осужденного после сроком на 2 года.