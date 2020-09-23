В Иркутской области землетрясение повредило здания школ и детсадов

Власти Иркутской области закончили подсчет ущерба от недавнего землетрясения. В ходе обследования выявлены незначительные разрушения в школах, детских садах, а также повреждения частных домов, сообщили в пресс-службе региона.

Эпицентр землетрясения находился в Слюдянском районе. Там изучили 849 объектов капитального строительства и свыше 3 тысяч домов в жилом секторе. Выявлены только незначительные повреждения. Здания нескольких школ и детских садов получили косметические повреждения, не влияющие на учебный процесс. Также зафиксированы повреждения печных труб в 15 частных домах.

В Иркутске есть трещины на штукатурке в подъездах. В одном доме осыпалась штукатурка с потолка. Однако сбор всей информации еще не закончен. Муниципальные комиссии продолжат обследования.