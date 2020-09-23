В Новосибирске арестовали главу крупной религиозной общины

По решению Центрального районного суда Новосибирска глава религиозной общины "Церковь последнего завета" и еще двое ее руководителей помещены под стражу. Как передает ТАСС, всем троим предъявлено обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над людьми.

Обширную деятельность религиозная община развернула в Красноярском крае, ее создатель называет себя сыном божьим "Христом" под именем Виссарион. Известно, что "Церковь последнего завета" действовала с 1991 года и за это время собрала тысячи сторонников, которые обосновались в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районах Красноярского края.

- По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В местах проживания руководителей и участников общины проводятся обыски. Тем временем сам Виссарион и двое его "помощников", доставленные в Новосибирск специально для избрания меры пресечения, отрицают вину и считают уголовное преследование необоснованным.