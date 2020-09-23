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23.09.2020 15:50
Рубрика: Власть

В Новосибирске отремонтировали проблемный перекресток на улице Большой

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске сдан первый этап реконструкции улицы Большой. Участок протяженностью 500 метров - от дома №367/1 до дома №582/1 - отремонтирован в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть при осмотре участка, мэрия на протяжении ремонта контролировала качество работ. Сами подрядчики тоже ответственно подошли к этому, понимая, что есть гарантийные обязательства.

Фото: Татьяна Кравченко
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Специалисты сообщили главе города, что на данном участке расположен сложный перекресток, на котором очень интенсивное движение. Раньше трасса состояла из одной полосы в каждую сторону, и в этом "бутылочном горлышке" собирались большие пробки, особенно в утренние и вечерние часы.

- Сейчас число полос увеличено до двух в каждом направлении - расширение дороги существенно улучшило ситуацию, снизилось количество ДТП, об этом свидетельствует статистика ГИБДД, - сказал Анатолий Локоть.

По словам директора по строительству компании "Новосибирскавтодор" Андрея Рожко, в рамках реконструкции были перенесены газопровод, водопровод, сети связи и электроснабжения. Строители отметили, что работы осложнялись тем, что в этом месте болотистый грунт, обводненное основание: потребовались дополнительные меры для его осушения и стабилизации.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэр сообщил, что на следующем этапе будет реконструирован еще почти один километр улицы Большой - от дома № 582/1 до Колыванского кольца. Здесь также планируется расширить проезжую часть - с двух до четырех полос, разделить потоки бетонно-парапетным ограждением.

Конкурсные процедуры завершены, подрядчик готов приступить к подготовительным работам по перестройке коммуникаций. Завершение второго этапа намечено на 2022 год. Сметная стоимость дорожных работ на этом объекте составляет 237,9 миллиона рублей.

Справка "РГ"

Всего в 2020 году в Новосибирске по нацпроекту БКАД ремонтируют 11 объектов общей протяженностью 19,64 километра. Общая сумма затрат на эти цели составит 1,28 миллиарда рублей. Три объекта будут реконструированы. По муниципальной программе в этом году обновят 30 дорожных объектов, стоимость работ составит 192,56 миллиона рублей.

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