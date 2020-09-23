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23.09.2020 20:55
Рубрика: Происшествия

Сбежали как кроты

В Дагестане заключенные совершили побег из колонии, выкопав подземный тоннель
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8269)
Дерзкий побег из колонии строгого режима, расположенной возле дагестанского поселка Шамхал-Термен, в ночь на 23 сентября совершили шесть рецидивистов. Прокопав тоннель, они скрылись в неизвестном направлении.
Следствие выясняет, как заключенным удалось прокопать "тоннель" незаметно. Фото: Vesti.ru Следствие выясняет, как заключенным удалось прокопать "тоннель" незаметно. Фото: Vesti.ru
Следствие выясняет, как заключенным удалось прокопать "тоннель" незаметно. Фото: Vesti.ru

Около полуночи сотрудники охраны заметили на контрольно-следовой полосе следы подкопа. Была объявлена тревога, осужденных начали пересчитывать и недосчитались шестерых. Проверка выявила, что сбежали четверо местных осужденных и два уроженца Таджикистана. Все они отбывали долгие сроки - двое за убийство, остальные за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков. Случившееся один в один напоминает сюжет знаменитого фильма "Побег из Шоушенка". При детальном рассмотрении прокопанного заключенными тоннеля можно сделать вывод - к побегу они готовились не один месяц.

В Дагестане возбудили дело о халатности из-за побега заключенных

Как узникам удалось добыть инструменты, куда они выносили землю и главное - как все это осталось незамеченным охраной, выяснит специальная комиссия. В дагестанском управлении УФСИН и детали побега, и как беглецам удалось разузнать схему коммуникаций официально не комментируют. Колония располагается в микрорайоне Загородный у поселка Шамхал-Термен - это примерно в 15 километрах от Махачкалы. Источник "РГ" в УФСИН рассказал, что скорее всего у автодороги, расположенной рядом с колонией, беглецов ждали сообщники, которые вывезли их в безопасное место.

ФСИН России направила в Дагестан сотрудников центрального аппарата. "По результатам служебной проверки все виновные в происшествии будут привлечены к строгой ответственности, вплоть до уголовной. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Халатность", побег стал возможным "в результате ненадлежащего исполнения руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей".

Чем обычно заканчиваются побеги из тюрьмы?

Как-то несколько лет назад делегация представителей ФСИН посетила колонию для молодых преступников в коммуне Уитикон в Швейцарии. "А сколько у вас заключенных находятся в бегах?" - поинтересовались российские гости у начальника колонии. "Человек пять, сразу не вспомню", - ответил начальник. Причина такого спокойного отношения местных тюремщиков в простом расчете: заключенный, сбегающий из тюрьмы, делает хуже себе. А в современном мире, как правило, бывшему заключенному банально некуда бежать. Разве что в лес. Во всех остальных случаях его рано или поздно поймают. Тогда придется отсидеть и то, что не отсидел, и дополнительно за побег.

У нас бегают редко. Как отмечают эксперты, по числу побегов наши места не столь отдаленные находятся на последних местах в мире. Впрочем, наши сидельцы умудряются совершать такие побеги, что прямо бери и пиши с них роман. Например, в 2012 году в Вологодской области заключенный Алексей Шестаков с несколькими товарищами улетел из колонии строгого режима в поселке Шексна, где сидят особо опасные преступники, на вертолете. То есть формально это побег, но на деле - полет. Сообщники захватили Ми-2 и направились на нем в колонию. Вертолет завис над зоной и спустил веревочную лестницу, по которой поднялась группа заключенных. Впрочем, и летать, и гулять им пришлось недолго. Беглецы-летуны высадились на окраине Вологды. Шестаков пытался уехать на такси, но был пойман и обезврежен через несколько часов. Его сообщников задержали через несколько дней.

Но все же подкопы остаются одним из популярных способов побега.

Фото: GettyImages
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Пожалуй, самый громкий случился 19 лет назад - в сентябре 2001 года. Тогда из "Бутырки" сбежали трое заключенных. Как отметила член Общественной наблюдательной комиссии по Москве Ева Меркачева, и тот побег, и нынешний объединяет одна деталь: в дагестанской колонии, как и в "Бутырке", шел ремонт. А это - всегда определенный беспорядок, даже в тюрьмах.

"На прогулке во внутреннем дворике мы нашли проволоку - толстую, метра полтора длиной, - рассказал Еве Меркачевой один из тех, "бутырских", беглецов (все они, к слову, по-прежнему находятся в местах не столь отдаленных). - Тайно пронесли ее в камеру, чтобы изготовить штырь. Когда точили проволоку об пол, то неожиданно получился паз глубокий в бетоне. Прыгнули в этом месте, и пол "лопнул". Ковыряли штырем, а все остальное - руками. Песок мешали с водой и в унитаз сливали. Кирпичи, которые вытянули, выбросили вниз, в подвал. В то время в "Бутырке" шли ремонтные работы, валялись кабели, домкраты, инструменты какие-то, журналы - видимо, их работники читали... Так что никто не заметил наших "отходов". Копали и вылазки мы делали по ночам, а днем отсыпались".

Двоих беглецов задержали в Московской области через три недели, третьему же удавалось скрываться около полутора лет. Его поймали в апреле 2003 года: грязный и тощий он вломился ночью в продуктовый магазин в подмосковном Томилино. Как рассказывали потом СМИ, все это время он скрывался где-то в лесах, жил чуть ли не в шалаше.

А в мае 2013 года четверо осужденных сбежали, сделав 20-метровый подкоп, из колонии строгого режима N 19 в поселке Маркова под Иркутском. Все они отбывали срок за убийства и разбои. Одного из беглецов поймали 10 июня в Осиновском районе Иркутской области, там он пытался устроиться на работу пастухом. Второй был задержан в июле в Улан-Удэ. Третий - тоже в июле. В правоохранительные органы его привел отец. 30 сентября удалось поймать последнего беглеца. Заключенный все 4,5 месяца просидел в таежном лесу, не общался с людьми и ел только то, что мог добыть.

Но самый необычный способ выбраться на волю придумал заключенный из "Матросской Тишины" Олег Топалов. Он проковырял столовой ложкой мягкий потолок в камере, проник в вентиляционную шахту и добрался до крыши соседнего здания. Спустившись с ограды "Матросской Тишины", беглец пошел в сторону находящейся рядом набережной Яузы. Там он поймал машину и уехал. Его поймали на следующий день в Измайловском парке в Москве. Двое полицейских, задержавших его, получили премию по 100 тысяч рублей.

Любопытен же этот случай еще тем, что позже заключенный был оправдан.

Подготовил Владислав Куликов

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