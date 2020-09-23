В Дагестане шесть заключенных через подземный ход сбежали из колонии

В Махачкале шестеро заключенных через подземный ход бежали из исправительной колонии № 2 в поселке Загородный. Беглецы объявлены в федеральный розыск.

О ЧП стало известно 22 сентября в 23.40. Во время обхода инспекторы обнаружили на контрольно-следовой полосе проседание грунта. При осмотре земля провалилась и открылся доступ в подземный тоннель, который вел за пределы исправительного учреждения. Сооружение имело большие размеры около двух метров в ширину и высотой около 1,5 метра, а для предотвращения обвалов стены и потолок укреплены досками.

Известно, что шестеро бежавших мужчин ранее были осуждены на длительные сроки лишения свободы - от 10 до 14 лет. Двое из них отбывали наказание в колонии за убийство.

"По тревоге поднят личный состав сводного отряда УФСИН России по Республике Дагестан. По горячим следам направлены группы преследования. Оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных", - сообщает пресс-служба УФСИН региона.

На место происшествия выехал начальник УФСИН региона полковник Андрей Поляков. Проводится служебная проверка.