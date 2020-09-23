В Ессентуках поймали грабителя, замотавшегося туалетной бумагой

В Ессентуках правоохранители раскрыли ограбление магазина цифровой техники. Ворам не помогла маскировка в виде туалетной бумаги, сообщили в краевом управлении МВД России.

Тревожный звонок поступил в дежурную часть полиции города от сотрудника частного охранного предприятия. Выяснилось, что ночью в магазин пробрались неизвестные - они разбили фасадное стекло и попали в торговый зал. Забрав с собой десять гаджетов, в том числе топовые модели известных брендов, грабители сбежали. Пропажу оценили в четыреста тысяч рублей.

После изучения записи с камер видеонаблюдения полицейские смогли опознать одного из воров. Мужчина пытался скрыть лицо импровизированной маской - намотанной на голову туалетной бумагой. Днем ранее он под видом посетителя рассматривал витрины магазина.

- Оперативники задержали ранее судимого жителя станицы Ессентукской и доставили в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном, когда его опознал работник комиссионного магазина, где был изъят один из похищенных телефонов, - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Позже у него нашли еще один украденный смартфон. А спустя несколько дней сотрудники полиции поймали и второго грабителя, также жителя соседней станицы Ессентукской. Часть награбленного воры распродали через сайт объявлений.