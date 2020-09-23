Градозащитники продолжают ломать копья в сражениях за Дом Басевича на Петроградской стороне, где после реконструкции планируется разместить общежитие Театра балета Бориса Эйфмана. Основных претензий три: предполагаемый снос исторического здания, его будущее коммерческое использование и исключение объекта из городской программы "Молодежи - доступное жилье".

Сегодня доходный дом на Большой Пушкарской улице, 7 - почти руины: на остатках верхнего шестого этажа растут деревья, межэтажные перекрытия по большей части рухнули, от падения кирпичей с фасада защищает старая строительная сетка.

В заброшенном состоянии здание, которое когда-то являлось образцом стиля модерн, находится больше 10 лет: в 2008-м его признали аварийным и расселили, в 2014-м включили в программу "Молодежи - доступное жилье", в 2016-м решили приспособить для нужд Театра Эйфмана. С тех пор Дом Басевича продолжает разрушаться, здесь регулярно происходят пожары (последний - в июле нынешнего года), а дискуссия "снести нельзя спасти" все длится и длится.

Первые проекты использования участка для нужд театра предусматривали полный снос исторического здания. Однако возмущение общественности было столь сильным, что подход пришлось изменить. Новая концепция предлагает полную реставрацию лицевого корпуса по Большой Пушкарской и сохранение исторических конфигураций внутренних строений. Только часть брандмауэра с левой стороны придется разобрать, иначе нарушаются современные нормы инсоляции помещений, окна которых выходят во двор-колодец. Кроме того, будут расширены арки, соединяющие дворы, - иначе через них не сможет проехать современная техника, в том числе пожарная.

- Сейчас аварийность здания составляет 76 процентов, - отметил и. о. директора театра Петр Костышев. - Пройдет еще несколько лет, и нам нечего будет обсуждать. Неужели руины в центре города лучше, чем наше предложение? Тем более что все расходы возьмут на себя меценаты, проект не потребует от города никаких вложений.

Предполагается, что после реконструкции в Доме Басевича будет оборудовано общежитие для артистов государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Планов - и даже возможностей - приспособления здания под коммерческие нужды у театра нет. По словам Костышева, оно передано театру только в оперативное управление и остается государственной собственностью.

Что касается исключения Дома Басевича из программы субсидирования жилья для молодых семей, то здесь тоже все не так однозначно. Квадратный метр в домах-участниках обходится молодым семьям по себестоимости, но лишь в пределах социальной нормы, остальное - по рыночной цене. Сейчас на сайте Санкт-Петербургского центра доступного жилья можно подать заявку на получение квартиры только в одном таком доме, на набережной Обводного канала - это менее престижно и удобно, чем Петроградская сторона, но все-таки историческая постройка. "Социальная" цена метра указана в размере чуть менее 80 тысяч рублей, коммерческая - 125 тысяч. Предложение - лишь трехкомнатные квартиры от 90 квадратных метров. Это означает, что для семьи из четырех человек жилье по льготной цене обойдется примерно в 10 миллионов рублей, из которых три миллиона нужно внести сразу, а ежемесячный платеж составит более 55 тысяч рублей. И название программы "Доступное жилье" уже не выглядит оправданным... К тому же в доме на Обводном для участия в программе предложено не более десятка квартир, остальные будут проданы, чтобы оправдать расходы инвестора. Скорее всего, с Домом Басевича ситуация была бы аналогичной.

С домом 7 по Большой Пушкарской граничит участок бывшего детского сада - тенистый скверик и двухэтажная кирпичная постройка 1970-х годов. Архитектурной ценности она не представляет, поэтому на полностью расчищенном участке планируется построить еще одно общежитие - для студентов Академии танца Эйфмана, которая находится в шаговой доступности. Сегодня в интернате при академии уже живет 180 учеников - при расчетной норме 135 человек. Кроме того, по закону по достижении 18 лет студенты больше не могут жить вместе с несовершеннолетними. Третьекурсники Никита Повалихин из Ижевска и Яков Попов из Искитима сейчас вынуждены снимать жилье вскладчину и с помощью родителей. Потому что размер стипендии не превышает двух тысяч рублей.

- Мы несколько лет жили в интернате на всем готовом, и самостоятельно налаживать быт очень сложно, - делятся они. - Мы уже выпускники, но следующим студентам общежитие очень помогло бы научиться жить по-взрослому.

Реализация этого проекта запланирована в связке с реконструкцией Дома Басевича. А начало работ снова откладывается на неопределенный срок. В середине прошлой недели публичное обсуждение концепции отменили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Новую дату администрация Петроградского района обещает назначить только после снятия ограничений, а без результатов общественного контроля запустить проект фактически невозможно.