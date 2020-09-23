Фрегат Балтфлота получил пробоину при столкновении с рефрижератором

Малый противолодочный корабль Балтийского флота "Казанец" столкнулся с рефрижераторным судном под флагом Маршалловых островов ICE Rose. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Инцидент произошел утром 23 сентября при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости. Корпус "Казанца" получил пробоину выше ватерлинии, члены экипажа корабля не пострадали.

Сейчас фрегат своим ходом возвращается в пункт базирования - порт Балтийск в Калининградской области. Комиссия Балтийского флота выясняет причины и обстоятельства ЧП.

Балтийская проливная зона (так называемые Датские проливы) соединяет Северное море с Балтийским морем. Она всегда считалась одной из самых сложных зон с точки зрения прохождения. Район плавания отличается интенсивным судоходством и непростой гидрологией.