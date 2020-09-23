Инвалидам по зрению Калининграда выдают смартфоны

Новости

Борьба с расизмом в США убрала афроамериканца с логотипа Uncle Ben's 21:14
В КПРФ сообщили о смерти депутата Госдумы Агаева от коронавируса 21:09
Путин встретится с вновь избранными губернаторами 20:56
Рэпер Гулиев признал вину в ДТП на Остоженке 20:55
Песков рассказал о формате встреч Путина 20:48
Для разгона протестующих в Минске применили водометы 20:19
Строительные организации заняли на выплату зарплат около 400 млн рублей 20:08
Два бывших сотрудника полиции получили большие сроки за взятки 20:04
В посольстве РФ в Болгарии назвали безосновательной высылку двух дипломатов 19:58
В крови сбившего пешеходов рэпера Эллея нашли наркотики 19:57
СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Олега Шереметьева 19:54
Netflix выпустил новый трейлер сериала "Призраки поместья Блай" 19:51
В СК предложили рассмотреть вопрос о введении института воспитателей в школах 19:46
Фильм "Цой" отобран в конкурс Варшавского кинофестиваля 19:45
Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Болгарии не останется без ответа 19:43
Мишустин призвал муниципалитеты привлекать инвесторов 19:40
Регионам выделят деньги на транспорт для врачей и фельдшеров 19:37
Недельная инфляция в России вернулась к нулевым значениям 19:29
США расширили антироссийские санкции 19:18
Греф о сделке "Яндекса" и "Тинькофф": Сбербанк не боится конкуренции 19:16
Мишустин прокомментировал законопроект о всероссийской реновации 19:15
Трейлер сериала Marvel "Ванда/Вижн" бьет рекорды по просмотрам 18:57
Крупные города смогут участвовать в конкурсе проектов по созданию комфортной среды 18:53
МИД подтвердил данные о том, что "Новичок" не создавался в СССР и РФ 18:43
Депутат: Информация о причастности Запада к ситуации вокруг Навального нашла подтверждение 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
23.09.2020 21:06
Рубрика: Общество

Маршрут по звуку

Инвалидам по зрению Калининграда выдают смартфоны
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8269)
В Калининградской области инвалиды по зрению смогут приобрести смартфоны за счет регионального бюджета. Такие изменения внесены в областной социальный кодекс. Льготники уже получили первые сертификаты на покупку телефонов со специальным программным обеспечением.
Фото: Boston Globe / Getty Images Фото: Boston Globe / Getty Images
Фото: Boston Globe / Getty Images

Внести смартфоны в региональный перечень технических средств реабилитации предложила калининградская областная организация Всероссийского общества слепых (ВОС). Власти региона эту инициативу поддержали. Льгота доступна инвалидам по зрению I группы, не имеющим нарушений психических функций и проблем со слухом.

Калининградцев с ментальной инвалидностью будут учить онлайн

Стоимость сертификата составляет 15,2 тысячи рублей. Слабовидящие калининградцы могут купить и более дорогие смартфоны, оплатив разницу самостоятельно. До конца года, по оценкам регионального министерства соцполитики, инвалидам по зрению выдадут порядка 150 сертификатов. Одним из первых льготой воспользовался бронзовый призер чемпионата России в командных играх по настольному теннису для слепых, методист областной специальной библиотеки для слепых Сергей Кислицкий. Он является активистом ВОС, занимается реабилитацией незрячих и обучает всех желающих работе с современными техническими новинками.

- Я уже освоил несколько удобных функций, в частности звуковую навигацию, которая помогает ориентироваться в пространстве, - рассказал Сергей. - Это значительно упростило мое самостоятельное перемещение по городу.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Господдержка инвалидов

Главное сегодня

ФАС попросила обосновать цены на антиковидные препараты
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Болгарии не останется без ответа
США расширили антироссийские санкции
В крови сбившего пешеходов рэпера Эллея нашли наркотики
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы