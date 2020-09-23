Инвалидам по зрению Калининграда выдают смартфоны

В Калининградской области инвалиды по зрению смогут приобрести смартфоны за счет регионального бюджета. Такие изменения внесены в областной социальный кодекс. Льготники уже получили первые сертификаты на покупку телефонов со специальным программным обеспечением.

Внести смартфоны в региональный перечень технических средств реабилитации предложила калининградская областная организация Всероссийского общества слепых (ВОС). Власти региона эту инициативу поддержали. Льгота доступна инвалидам по зрению I группы, не имеющим нарушений психических функций и проблем со слухом.

Стоимость сертификата составляет 15,2 тысячи рублей. Слабовидящие калининградцы могут купить и более дорогие смартфоны, оплатив разницу самостоятельно. До конца года, по оценкам регионального министерства соцполитики, инвалидам по зрению выдадут порядка 150 сертификатов. Одним из первых льготой воспользовался бронзовый призер чемпионата России в командных играх по настольному теннису для слепых, методист областной специальной библиотеки для слепых Сергей Кислицкий. Он является активистом ВОС, занимается реабилитацией незрячих и обучает всех желающих работе с современными техническими новинками.

- Я уже освоил несколько удобных функций, в частности звуковую навигацию, которая помогает ориентироваться в пространстве, - рассказал Сергей. - Это значительно упростило мое самостоятельное перемещение по городу.