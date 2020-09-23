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23.09.2020 23:00
Рубрика: Власть

По мнению граждан

Михаил Мишустин пообещал поддержку МСУ
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск № 215(8269)
Все вопросы, связанные с местным самоуправлением, необходимо обсуждать публично, а обязательным условием любых преобразований должна стать самая надежная система обратной связи с людьми, внимание и уважение к их позиции, посоветовал премьер-министр Михаил Мишустин главам муниципалитетов. Они собрались в Великом Новгороде на второй форум "Дни лидеров муниципального управления".

Не все проблемы властям на местах получается решать собственными силами, согласился глава кабмина, пообещав разные формы поддержки. Он поручит проработать вопрос об увеличении финансирования сельских дорог. Это уже возможно в рамках программы комплексного развития сельских территорий. "На ближайшие три года на это в федеральном бюджете запланировано около 21 миллиарда рублей", - напомнил премьер.

Мишустин поручит проработать вопрос об увеличении поддержки сельских дорог

По поручению президента правительство рассматривает возможность расширить Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, чтобы в нем могли участвовать и исторически сложившиеся территории городов. Это позволит подавать заявки более крупным городам. Сейчас претендентами на гранты выступают города до 100 тысяч жителей и исторические поселения.

Проблемы расселения ветхого жилого фонда можно будет решать через региональные и муниципальные программы. Правительство концептуально поддерживает законопроект о так называемой всероссийской реновации, заявил Мишустин. Он должен быть подготовлен до конца года. В нем надо четко прописать, чтобы мнение местных жителей обязательно учитывалось при принятии решений. В том числе и о включении их домов в программы расселения, указал премьер.

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