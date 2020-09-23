Михаил Мишустин пообещал поддержку МСУ

Не все проблемы властям на местах получается решать собственными силами, согласился глава кабмина, пообещав разные формы поддержки. Он поручит проработать вопрос об увеличении финансирования сельских дорог. Это уже возможно в рамках программы комплексного развития сельских территорий. "На ближайшие три года на это в федеральном бюджете запланировано около 21 миллиарда рублей", - напомнил премьер.
По поручению президента правительство рассматривает возможность расширить Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, чтобы в нем могли участвовать и исторически сложившиеся территории городов. Это позволит подавать заявки более крупным городам. Сейчас претендентами на гранты выступают города до 100 тысяч жителей и исторические поселения.
Проблемы расселения ветхого жилого фонда можно будет решать через региональные и муниципальные программы. Правительство концептуально поддерживает законопроект о так называемой всероссийской реновации, заявил Мишустин. Он должен быть подготовлен до конца года. В нем надо четко прописать, чтобы мнение местных жителей обязательно учитывалось при принятии решений. В том числе и о включении их домов в программы расселения, указал премьер.