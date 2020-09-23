В псковской больнице выявили вспышку коронавируса

В Невельской межрайонной больнице Псковской области зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции. COVID-19 выявили у четырех медицинских работников.

Как сообщили в группе в соцсети оперативного штаба Псковской области, COVID-19 подтвердился у двух заместителей главного врача, одного врача и главной медицинской сестры больницы. Коронавирус выявили также и у начальника гаража.

В настоящее время определяют всех сотрудников, кто контактировал с инфицированными.

С начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 5244 случая COVID-19. 3932 пациента выздоровели, 65 человек скончались. Более тысячи человек находятся в данный момент на амбулаторном и стационарном лечении.