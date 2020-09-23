Началась передача квартир обманутым дольщикам в Малом Верево

Почти сто обманутых дольщиков, купивших жилье в селе Малое Верево, спустя семь лет наконец-то могут въехать в свои квартиры. До конца этой недели все собственники получат ключи, а в субботу, 26 сентября, прямо во дворе нового жилого комплекса "Белый сад" они вместе отпразднуют новоселье.

Вылезти из болота

История строительства многоквартирного жилого дома на улице Кириллова началась в 2013 году. Однако подрядчик НПФ "Свит" бросил проект на стадии котлована, успев только забить несколько свай - и продать треть всех квартир: 91 из 278 запланированных. Несколько лет власти Ленинградской области безуспешно пытались помочь обманутым дольщикам, пока в декабре 2017 года в работу над проектом не включилась компания "ЛенРусСтрой" ("ЛРС").

- Мы пришли на стройплощадку в декабре 2017 года, - рассказал генеральный директор и владелец "ЛРС" Леонид Кваснюк. - Здесь было настоящее болото, рос камыш и квакали лягушки, хотя дело было зимой. А в мае 2018 года мы уже начали строительные работы.

Около шести месяцев потребовалось на то, чтобы урегулировать юридические вопросы и переработать проект. Во-первых, после банкротства первоначального застройщика и многочисленных судебных разбирательств из участников строительства был создан ЖСК, пайщики получили земельный участок. Пускать на него нового инвестора они опасались. А во-вторых, потребовалось адаптировать сам проект.

Около шести месяцев потребовалось, чтобы урегулировать юридические вопросы и переработать проект

- Изначально этот жилой дом планировалось строить в сборном исполнении, - рассказал директор по строительству "ЛРС" Алексей Булдин. - Мы были связаны обязательствами сохранить ту квартирографию, за которую люди уже заплатили деньги. Однако слегка подправили проект, чтобы использовать при строительстве собственную продукцию - панели Киришского домостроительного комбината, который входит в "ЛРС". Это дало нам и экономию, и уверенность в качестве.

Из-за изменений в документации, кстати, пришлось получать новое разрешение на строительство, что тоже потребовало времени. А полный цикл строительных работ занял чуть меньше двух лет, они были закончены в феврале нынешнего года. Еще несколько месяцев ушло на завершающие процедуры, и 21 сентября начался процесс передачи ключей. Он проходит поэтажно и займет всего пять дней.

"Заходи и живи"

- Я один из тех самых первых покупателей, которые стали обманутыми дольщиками, - рассказывает Наталья Балаклейская. - Живу тут неподалеку, однокомнатную квартиру покупала для себя как место уединения. Наконец-то получу такую возможность!

В ее "однушке" пока лишь предчистовая отделка. Выбирать обои и плитку, "с нуля" обустроить квартиру своей мечты - тоже своего рода удовольствие. Хотя на первоначальном этапе у покупательницы просто не было выбора - договоры с НПФ "Свит" предполагали передачу квартир в стадии "коробки".

- Нам в подарок, совершенно бесплатно сделали стяжку пола, оштукатурили стены, - рассказывает Наталья, - и за это не пришлось доплачивать ни копейки. Вообще "ЛРС" с нас ни разу не потребовал никаких дополнительных денег. Я уже решила, как буду делать ремонт, задумала даже небольшую перепланировку.

А вот Виктория Смирнова, которая тоже вступила в проект в 2013 году, квартиру в ЖК "Белый сад" планирует продавать. Говорит, что с сожалением. Но семь лет назад она покупала однокомнатную квартиру для сына, который только собирался жениться и жить отдельно. Теперь у него двое детей, родившихся на съемном жилье. Поэтому долгострой продадут и приобретут что-то более просторное.

Леонид Кваснюк: На новосельепригласим и жильцов, и жителей всех окрестных домов. Фото: Сергей Николаев/РГ

Кроме квартир, предназначавшихся обманутым дольщикам, остальные сдаются с полной отделкой "под ключ". По словам Кваснюка, это принципиальная позиция компании: "Заходи и живи". Поэтому на стенах - обои под покраску, в санузлах установлены ванны, раковины и смесители, на всех розетках и выключателях - симпатичные накладки в едином стиле, а металлические входные двери даже с виду внушают уважение. Таблички с номерами квартир, кстати, установлены не на дверях, а рядом с ними и украшены символикой ЖК "Белый сад". Вместе с отделкой холлов и коридоров в светлых тонах все производит впечатление какой-то особой ухоженности и уюта.

- Мы купили квартиру весной этого года, - рассказывает жительница Гатчины Екатерина. - Сейчас у нас двухкомнатная, но с двумя детьми в ней уже тесно. Поэтому решили переезжать сразу в трехкомнатную. Очень довольны планировкой и особенно тем, что в квартире два санузла.

Пока женщина разговаривает с корреспондентом "РГ", ее супруг тщательно контролирует качество работ: специальным уровнем проверяет положение ванны и раковины, в каждую розетку включает строительный фен. Тот исправно гудит.

- Нашли какие-то недоделки? - интересуемся.

- Пока только вот, - мужчина показывает на небольшое грязное пятно на белоснежных обоях под покраску.

Из коридора тут же появляется рабочий с валиком и краской - через минуту от пятна не остается и следа. В "ЛРС" говорят, что это обычная практика: специальные бригады постоянно дежурят на этажах, где происходит приемка. И 95 процентов выявленных недостатков устраняются в течение часа с момента обращения. Кстати, около 10 процентов обманутых дольщиков предпочли доплатить и получить от застройщика квартиру с полной отделкой.

- По другим объектам понятно, что людям нравится цветовая гамма и материалы, которые мы используем, - поясняет Булдин. - Мы практически не видим, чтобы нашу отделку срывали и выбрасывали после заселения.

Процедуры передачи ключей многиепокупатели ждали семь лет, а занимает она при помощи квалифицированных юристов всего 15 минут. Фото: Сергей Николаев/РГ

Сад в подарок

Свое название ЖК "Белый сад" получил от яблоневого сада, вид на который открывается из окон внешнего фасада. А внутренний фасад здания, на плане напоминающего сильно вытянутую в ширину букву "П", обращен к собственной зеленой зоне. Параллельно с завершением строительных работ "ЛРС" провел полное благоустройство территории, установил детскую площадку и уличные спортивные тренажеры. При этом строители сохранили существующие деревья на территории, и в скворечнике на старой березе с весны жили скворцы, даже вывели потомство.

Площадь озеленения территории нового жилого комплекса составляет более трех тысяч квадратных метров. А превратить ее в настоящий сад "ЛРС" помогла одна из местных жительниц. Недалеко от новостройки у нее был частный дом, который хозяйка решила продать. А все растения из своего сада - даже несколько крупномерных елей и каштан - подарила будущим новоселам.

- Покупать такие растения из питомника довольно дорого, - рассказывает Леонид Кваснюк, - поэтому мы предлагали ей компенсацию. Однако Алла Анатольевна от всего отказалась, мы только подарили ей букет цветов. И пригласим на новоселье, разумеется.

Кстати

В непосредственной близости от ЖК "Белый сад" расположены детский сад, общеобразовательная и музыкальная школы, культурный центр, поликлиника, администрация, остановки общественного транспорта. А в конце 2019 года прямо напротив открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Акцент

Фото: Сергей Николаев/РГ

Хороший пример

Объекты благоустройства будут доступны для всех.

Новоселья в новом жилом комплексе ждут все жители окрестных домов. После того как синий строительный забор вокруг "Белого сада" уберут, они смогут пользоваться всеми объектами его инфраструктуры - даже заасфальтированными парковками. Сейчас в Малом Верево таких немного, но специалисты из компании "ЛенРусСтрой" надеются, что их новостройка послужит для местных властей хорошим примером.