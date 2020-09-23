О тонкостях онлайн-образования

Эпидситуация внесла коррективы в работу вузов и в новом учебном году. Так, в Ленинградском государственном университете имени А. С. Пушкина офлайн- обучение - только для первокурсников, для всех остальных - комбинированная форма (офлайн и онлайн). Об особенностях обучения и о том, с какими задачами пришлось справляться в новых условиях, "РГ" спросила Станислава Еремеева, ректора ЛГУ имени А. С. Пушкина.

Можно ли сказать, что зачисление на первый курс окончено?

Станислав Еремеев: Прием сейчас еще продолжается на заочное обучение и в аспирантуру. В этом году у нас конкурс выше, чем в прошлом, ведь вуз становится одним из ведущих научно-интеллектуальных центров и "фабрикой мысли" Северо-Западного округа. Достигаем мы этого результата через обновление своих образовательных программ и через систему полного цикла непрерывного образования (от колледжа до дополнительного профессионального образования). Итоги приемной кампании этого года говорят о том, что молодежь действительно нацелена на получение высшего образования.

Первого сентября мы начали учебный год. Мы сохранили офлайн-форму для первокурсников. Для студентов старших курсов обучение комбинированное. Например, три дня очно, два в онлайне, один день - практика (на шестидневке).

Правда, что в университете студенты действительно находятся в масках?

Станислав Еремеев: Да, мы закупили достаточное количество средств индивидуальной защиты, оснастили все входы и выходы приборами термометрии, санитайзерами, обеспечили замкнутый контур функционирования вуза, в том числе на образовательных площадках Ленинградской области. Скорректированы учебные графики, чтобы разобщить потоки студентов. Безопасность студентов - в приоритете.

С какими проблемами вы столкнулись при переходе на дистанционное образование?

Станислав Еремеев: Переход на "цифру" - тренд времени, который начался задолго до пандемии. Что касается технического обеспечения, то у нас уже были созданы базовые ресурсные программы, собственные цифровые платформы, так как у нас пять филиалов в Ленинградской области. Введение дистанционного формата обучения позволило в кратчайшие сроки организовать потоковые лекции, групповые консультации по различным видам практик, проведение заседаний кафедры и т. д. Для взаимодействия всех участников в ходе беспрерывного учебного процесса университет выбирает использование своих платформ, а также всех доступных электронных ресурсов, электронную библиотечную систему, мессенджеры и другие информационные площадки, они позволяют избежать коммуникационных и информационных потерь во время обучения. Я считаю, что наш вуз полностью реализует концепцию "цифрового университета". Например, у нас только авторских курсов порядка 900, и они встроены в онлайн-процесс.

Я бы назвал три основные трудности. Первая: среди педагогов много людей в возрасте, для них психологически переход на "цифру" сложен. Вторая касается умения или неумения студента жить на "дистанционке". Отдельная проблема - нормативно-правовая база, регламентирующая работу вуза. Она, безусловно, требует корректировки в связи с пандемией.

Система высшего образования не всегда может идти в ногу со временем. Сложностей было много: как организовывать в условиях ограничений практику студентов, о какой дистанционной практике может идти речь для обучающихся на факультетах философии, культурологии и искусств, физической культуры и спорта? Как оплачивать работу персонала в новых условиях? Мы столкнулись с тем, что в пандемию многие студенты уехали в свои регионы. Россия - огромная, разные часовые пояса. Преподавателям приходилось проводить занятия вне обычного рабочего графика. Еще ряд проблем возник из-за того, что наши площадки находятся на расстоянии менее километра от Санкт-Петербурга, с юридической точки зрения это уже Ленобласть, а это другие санитарные нормы.

Эпидемия - вызов, с которым вузы справились. Более того: разработанные в период коронавируса схемы, методы, онлайн-платформы могут быть использованы в той или иной степени и тогда, когда ситуация нормализуется. Это наш цифровой задел на будущее.

Ваш университет - один из лидеров в трудоустройстве выпускников. Более 85 процентов выпускников работают по специальности. Как удается добиться таких высочайших показателей, которые не снизились и в пандемию?

Станислав Еремеев: Миссия Ленинградского государственного университета заключается в том, чтобы стать интеллектуальной площадкой и точкой развития для систем государственной власти Ленинградской области, а также чтобы студенты получали качественное образование и в дальнейшем могли вернуться молодыми профессионалами в города, где они родились и выросли.

Сегодня мы фактически встроены в региональные секторы экономики, так как готовим квалифицированные кадры, которым предстоит трудиться в городах и областях. Получая задания от профильных комитетов, понимаем, сколько тех или иных специалистов необходимо, какие новые направления нужно включать.

Наш учредитель - правительство Ленинградской области, и мы, формируя плановое задание по подготовке специалистов, уже имеем показатели потребностей рынка труда. Очень важно выстраивать работу вуза с работодателями. Мы это делаем по целому ряду направлений, и прежде всего - через систему государственного заказа. Наш вуз обеспечивает регион специалистами в области дефектологии, клинической и школьной психологии, экологии и природопользования, туризма. Мы ставим перед собой амбициозную стратегическую задачу - стать инвестиционно привлекательным консультационным кластером региона.

Проходя практику у наших партнеров-работодателей, студенты понимают на деле, чем они будут заниматься и какие деньги будут получать. То есть они представляют, что их ждет.

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