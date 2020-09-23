После авиапроисшествия в Усинске СК помог ребенку получить медпомощь

При содействии Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ петербургские врачи оказали помощь годовалой девочке, пострадавшей в результате жесткой посадки самолета Москва-Усинск в феврале нынешнего года. Как сообщает пресс-служба управления, о вмешательстве попросил отец ребенка.

- При эвакуации он с женой и годовалым ребенком вышел из самолета. Температура воздуха в Усинске была около минус 25 градусов, - приводит пресс-служба СЗСУ рассказ мужчины на приеме у и.о. руководителя управления Павла Выменца. - В результате нахождения ребенка на холоде значительное количество времени девочка получила обморожение обеих кистей рук второй степени.

Отец попросил содействия в организации медицинской консультации для дочки у ведущего профильного специалиста детского Городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени Раухфуса, что и было сделано.

- Ребенок осмотрен, родителям даны рекомендации по дальнейшему лечению, - рассказали в управлении.