Новости

В регионах возродят производство льна для швейной промышленности 16:33
Объем утилизированных отходов может быть удвоен в этом году 16:24
СМИ сообщили о массовом заражении звезд коронавирусом на "Кинотавре" 16:09
МВД закрыло "черный банк", обналичивший миллиард рублей 16:07
В Кронштадте почтили память экипажа линкора "Марат" 16:05
Эксперты: более 55% автомобилей на вторичном рынке со "скрученным" пробегом 15:48
В Госдуму внесен законопроект о времени показа титров фильмов 15:45
Найдено место падения истребителя Су-30 под Тверью 15:38
В Казани водитель автобуса сбил инспектора ГИБДД 15:36
В псковской больнице выявили вспышку коронавируса 15:34
Бен Аффлек снова хочет сольный фильм про Бэтмена 15:28
Москвичи стали реже пользоваться такси 15:14
Путин: Материнский капитал будет ежегодно индексироваться 15:14
Путин: Россия потратит 1 трлн рублей на решение экологических проблем 15:11
Путин поручил проработать вопрос изыскания средств на строительство дорог 15:09
Матвиенко: В российском обществе сформировался запрос на стабильность 15:04
В Ростове из-за пассажиров без масок будут останавливать автобусы 15:02
Названа причина смерти аспирантки, ставшей жертвой историка Соколова 14:58
Минвостокразвития усовершенствует законы для резидентов Арктики 14:57
Следователи просят арестовать рэпера Эллея, устроившего ДТП в центре Москвы 14:56
Британская армия будет помогать полиции в борьбе с COVID-19 14:48
В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за угроз взрыва 14:44
Правительство внесет изменения в градостроительный кодекс 14:44
Совфед проведет общественные слушания по бюджету с участием регионов 14:38
Путин: Все вновь избранные коллеги должны оправдать доверие избирателей 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
23.09.2020 16:05
Рубрика: Общество

В Кронштадте почтили память экипажа линкора "Марат"

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Мемориал погибшим морякам в Кронштадте Фото: Peter Porai-Koshits/wikimedia Мемориал погибшим морякам в Кронштадте Фото: Peter Porai-Koshits/wikimedia
Мемориал погибшим морякам в Кронштадте Фото: Peter Porai-Koshits/wikimedia

Военнослужащие Западного военного округа и моряки Балтийского флота почтили память погибшего 23 сентября 1941 года экипажа линкора "Марат", защищавшего Ленинград. Цветы возложили и на братскую могилу, и в Кронштадте у причальной стенки Ленинградской военно-морской базы на месте гибели.

Фото: скриншот youtube.com
Как катер Черноморского флота впервые потопил немецкое судно "эрэсами"

Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Воинские почести морякам отдала рота почетного караула ЗВО и Адмиралтейский оркестр. Памятный полуденный выстрел произвел расчет орудия корабля-музея "Беспокойный".

Линейный корабль "Марат" с первых дней Великой Отечественной войны находился на службе в Кронштадте. Его использовали для обстрела немецких сухопутных позиций. Постоянно атаковали моряков и немцы. 16 сентября после попадания авиабомб вышло из строя одно орудие, погибли 15 моряков, тридцать были ранены. А 23 сентября 1941 года фашистские пикирующие бомбардировщики сбросили на "Марат" две авиабомбы.

Корабль затонул и лег на грунт. 325 человек, включая командира, погибли.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин заявил о скорой регистрации в РФ второй вакцины от COVID
Госдума одобрила поправки о зарплатах бюджетников
Мишустин призвал создавать на Дальнем Востоке комфортные условия для жизни
Совфед примет пакет законов по поправкам к Конституции до конца ноября
Россия вышла на второе место в мире по количеству тестов на COVID-19
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы