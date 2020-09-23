В Кронштадте почтили память экипажа линкора "Марат"

Военнослужащие Западного военного округа и моряки Балтийского флота почтили память погибшего 23 сентября 1941 года экипажа линкора "Марат", защищавшего Ленинград. Цветы возложили и на братскую могилу, и в Кронштадте у причальной стенки Ленинградской военно-морской базы на месте гибели.

Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Воинские почести морякам отдала рота почетного караула ЗВО и Адмиралтейский оркестр. Памятный полуденный выстрел произвел расчет орудия корабля-музея "Беспокойный".

Линейный корабль "Марат" с первых дней Великой Отечественной войны находился на службе в Кронштадте. Его использовали для обстрела немецких сухопутных позиций. Постоянно атаковали моряков и немцы. 16 сентября после попадания авиабомб вышло из строя одно орудие, погибли 15 моряков, тридцать были ранены. А 23 сентября 1941 года фашистские пикирующие бомбардировщики сбросили на "Марат" две авиабомбы.

Корабль затонул и лег на грунт. 325 человек, включая командира, погибли.