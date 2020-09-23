В Театре музкомедии оживут голоса артистов блокадного Ленинграда

В Петербурге готовится спектакль "Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города". Его герои - артисты, поэты, писатели и музыканты. Они не сражались с оружием в руках, но без них осажденный Ленинград не выстоял бы.

В спектакле режиссера Руслана Кудашова совсем нет пафоса. Он полон надежды, человечности и искренности. Он о том, что даже в кромешном кошмаре блокады было место теплу, красоте и юмору. Несмотря на бомбежки и обстрелы, в Ленинграде не прекращалась культурная жизнь, в театрах шли спектакли и концерты. Правда, во время налетов их приходилось прерывать, а у ослабевших от голода зрителей не было сил на овации. Но искусство было необходимо ленинградцам как доказательство того, что жизнь - продолжается.

Основа сценария - блокадные дневники, письма и воспоминания ленинградских артистов.

"Не раз нас поражало, откуда ленинградцы черпали силы, чтобы в такое страшное время ходить в театр и смеяться. Над кассой всегда висело объявление "Все билеты проданы". Посмотришь в зал - он цветет улыбками зрителей. Изможденные, худые люди радостно, дружелюбно смотрели на актеров. Тут и рабочие, и солдаты, и служащие, и кожаные куртки командиров, и черные бушлаты матросов... Никогда после не ощущал я такой непосредственной тесной связи артистов и зрителей. Наше искусство продолжало жить даже под орудийным огнем и бомбами врагов. Ничто не могло заглушить тягу людей к прекрасному", - это цитата из "Записок актера оперетты" Николая Радошанского.

"Музыка, которая нам так дорога, созданию которой мы отдаем все лучшее, что у нас есть, должна также неуклонно расти и совершенствоваться, как это было всегда. Мы должны помнить, что каждая нота, выходящая из-под нашего пера, это очередной вклад в могучую культурную стройку. И чем лучше, чем прекрасней будет наше искусство, тем больше возрастет уверенность, что его никогда и никто не разрушит", - обращался к коллегам-композиторам в блокадные годы Дмитрий Шостакович.

"Колесникова рассказывает, что особенно острые воспоминания у нее связаны с опереттой "Баядера": "Тут уж никак невозможно было утеплиться - ведь без костюма Баядеры пьеса теряет смысл. И вот, натянув шифоновые шаровары, надев лифчик и туфельки на босую ногу, я бежала на сцену. Бр-р! И в таком виде ведешь танец, дуэт и развернутый музыкальный финал", - пишет Андрей Крюков в книге воспоминаний "Музыка в городе-фронте". - Ее партнер по этой сцене Михайлов шутливо говорил: "Колесникова начала танцевать. Я смотрю на нее - она сначала посинела, потом сделалась лиловой. Вдруг из зрительного зала крик: "Да наденьте вы на нее что-нибудь!".

Артисты Театра музкомедии на восстановительных работах после блокады. Фото: Архив Театра музкомедии

Дневники творческих людей блокадного Ленинграда оживут на сцене благодаря шести прекрасным актерам. В спектакле сыграют Светлана Крючкова, Ксения Раппопорт, Максим Леонидов, Николай Буров, Михаил Морозов, Павел Григорьев.

Их голосами будут говорить трепетная балерина Наталья Сахновская, жизнерадостный артист оперетты Анатолий Королькевич, боец Волховского фронта и легенда цирка Юрий Никулин, тенор Театра оперы и балета им. Кирова Иван Нечаев, один из активных организаторов культурной жизни в блокадном Ленинграде, скрипач и дирижер Карл Элиасберг, яркая танцовщица Нина Пельцер, певица Клавдия Шульженко, фронтовик-балетмейстер, руководитель детского танцевального ансамбля Аркадий Обрант и многие другие.

Спектакль "Музы сопротивления" пройдет на сцене Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии. В этом есть глубокая символичность. Ведь в истории осажденного города Театр музкомедии занимает особое место. Его коллектив в полном составе остался в Ленинграде и работал каждый день, на протяжении всей блокады.

- Тему этой премьеры мы наметили давно, но блокада - слишком больно, да и сказано о ней так много, что кажется, добавить нечего. И все же мы решились. Потому что это, прежде всего, нужно нам самим, - говорит Екатерина Галанова, руководитель команды Dance Open, представляющей постановку. Артисты блокадного Ленинграда каждый день совершали свой тихий, но упрямый подвиг - они выходили на сцену. И, несмотря ни на что, поддерживали в людях силы, а главное - желание жить. В документальных текстах, фрагменты которых вошли в спектакль, - невероятно важные вещи. Если хотите, это прямое обращение к нам сегодняшним, со всеми нашими сомнениями, страхами и печалями. На сайте спектакля мы специально опубликовали источники, которые вдохновили нас на эту постановку и убедили, что именно сегодня она очень нужна. Хочется, чтобы после спектакля эти книги обязательно прочитали.

Справка "РГ"

Спектакль "Музы сопротивления" будет дан только один раз - 14 ноября в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии.