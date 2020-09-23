В Петербурге таксист вытолкнул пассажирку, уходя от погони полиции

Петербургским полицейским пришлось со стрельбой задерживать водителя такси, который грубо нарушил правила дорожного движения. Во время инцидента чудом не пострадала женщина - пассажирка такси, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло минувшей ночью на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы. Автомобиль KIA в ливрее одного из известных городских такси-сервисов проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем проигнорировал требование полицейских остановиться. Более того, водитель увеличил скорость и попытался скрыться, маневрируя и создавая опасные положения на дороге.

- У дома 34 по проспекту Ветеранов водитель иномарки, притормозив и приоткрыв дверь, вытолкнул из салона 39-летнюю женщину-пассажира, а также совершил столкновение с патрульным автомобилем полиции, - рассказали в главке. - Указанная гражданка не пострадала, служебный автомобиль получил незначительные повреждения.

С целью пресечения опасного поведения на дороге сотрудники ГИБДД произвели предупредительный выстрел вверх, а затем несколько раз выстрелили по колесам преследуемого транспортного средства. Когда автомобиль удалось остановить, водителя, которым оказался 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, доставили в полицейский участок. В отношении него составлен ряд административных протоколов. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.