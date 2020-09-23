В Заполярье растут объемы нелегальной добычи ягеля

В Мурманской области активизировалась нелегальная добыча ягеля - вида мха, который служит основным кормом для северных оленей. На популярном сайте объявлений в интернете появились предложения о продаже ягеля. Судя по их текстам, этот вид мха добывается в Заполярье в промышленных масштабах.

Ягель используется для кормежки домашних оленей, коров и лошадей, а также для вертикального озеленения, панно, фитокартин и фитомодулей, которыми украшают отели, рестораны, клиники, магазины, квартиры. Этот вид мха имеет различные оттенки, мягкую структуру и оригинальный внешний вид, поэтому он очень популярен среди флористов: большой выбор цветов позволит создать оригинальный дизайн в экологичном стиле. Кроме того, в последнее время из ягеля начали изготавливать пищевые продукты, привлекая арктическими блюдами туристов.

Но этот промысел наносит серьезный ущерб хрупким арктическим экосистемам. Ягель растет очень долго - на 1-2 миллиметра за год, поэтому на восстановление нарушенных ягельников может уйти до 100 лет. Судя по всему, этот промысел ведется в регионе уже много лет. По словам заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, сегодня заготовка ягеля законодательством никак не регулируется.

- Заготовкой занимаются некоторые рестораны на определенных участках, отведенных для этой цели, - отметила Ольга Кузнецова. - Таких производителей мы поддерживаем. Сейчас в Мурманской области ученые проводят исследования. Они послужат основой для законодательного регулирования этого процесса.