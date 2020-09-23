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23.09.2020 21:08
Рубрика: Общество

Сбывают тоннами

В Заполярье растут объемы нелегальной добычи ягеля
Текст: Алексей Михайлов ("Российская газета", Мурманск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8269)
В Мурманской области активизировалась нелегальная добыча ягеля - вида мха, который служит основным кормом для северных оленей. На популярном сайте объявлений в интернете появились предложения о продаже ягеля. Судя по их текстам, этот вид мха добывается в Заполярье в промышленных масштабах.

Ягель используется для кормежки домашних оленей, коров и лошадей, а также для вертикального озеленения, панно, фитокартин и фитомодулей, которыми украшают отели, рестораны, клиники, магазины, квартиры. Этот вид мха имеет различные оттенки, мягкую структуру и оригинальный внешний вид, поэтому он очень популярен среди флористов: большой выбор цветов позволит создать оригинальный дизайн в экологичном стиле. Кроме того, в последнее время из ягеля начали изготавливать пищевые продукты, привлекая арктическими блюдами туристов.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Но этот промысел наносит серьезный ущерб хрупким арктическим экосистемам. Ягель растет очень долго - на 1-2 миллиметра за год, поэтому на восстановление нарушенных ягельников может уйти до 100 лет. Судя по всему, этот промысел ведется в регионе уже много лет. По словам заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, сегодня заготовка ягеля законодательством никак не регулируется.

- Заготовкой занимаются некоторые рестораны на определенных участках, отведенных для этой цели, - отметила Ольга Кузнецова. - Таких производителей мы поддерживаем. Сейчас в Мурманской области ученые проводят исследования. Они послужат основой для законодательного регулирования этого процесса.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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