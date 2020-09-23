Вокруг Кафедрального собора завершился первый этап масштабного благоустройства

В историческом центре Калининграда открылась после масштабного благоустройства популярная и знаковая территория - остров Канта, где расположены Кенигсбергский кафедральный собор и могила знаменитого философа. Реконструкция, длившаяся семь месяцев, велась под постоянным личным контролем губернатора области Антона Алиханова.

Открытия острова с нетерпением ждали калининградцы, ведь это - одно из главных городских мест притяжения. Благоустройство еще не доведено до конца, оно будет продолжаться, но важно было дать людям доступ к любимым местам прогулок. А кроме того - обеспечить проведение крупных культурных мероприятий: в сентябре здесь уже прошли музыкальные фестивали "Территория мира - территория музыки" и "Орган+", "Янтарные выходные".

По булыжным мостовым

В остров вложено 118 миллионов рублей, подрядчик - компания "Обмен плюс" - был определен по конкурсу. Огромный объем работы - и по финансам, и по трудозатратам - буквально лежит под ногами, и хоть в глаза не сразу бросается, но создает атмосферу и прослужит многие десятилетия. На остров вернулась средневековая дорожная одежда: было заменено около пяти тысяч квадратных метров брусчатки, это 110 тонн. Выглядит она вокруг древнего собора настолько органично, что приезжий человек решит - так всегда и было. Однако на самом деле тут лежало разномастное покрытие.

- Здесь был асфальт, тут - небольшой фрагмент из булыжников, напротив входа в собор - разнотипная бетонная плитка... В разные периоды хозяйственной деятельности облицовывали тем, что было, - рассказывает советник губернатора Калининградской области Вячеслав Генне. - Сейчас поменяли полностью на контекстный материал - брусчатку. Достичь такого стилевого единства было одной из задач проекта благоустройства.

Кстати, вся брусчатка - это давальческое сырье, полученное от города, то, что убиралось при ремонте с Баграмяна, Киевской и других городских улиц и свозилось на ответственное хранение в "Калининград-ГорТранс". Здесь же нашли и старинные трамвайные рельсы, которые вмонтировали в брусчатку на соборной площади. На этом месте была остановка трамвая, который ходил по Кнайпхофу, и в проект решили внести такую изюминку.

Еще один тип каменного покрытия - лещадные плиты, которые архитекторы называют "брюхом", сверху плоские, снизу выпуклые - теперь можно видеть на прогулочных тропах по периметру собора, прямо под его стенами. Тесаный гранит сменил небольшие то ли цементные, то ли бетонные квадратики, по которым ходили вдоль стен собора туристы, желающие поближе рассмотреть эпитафии. Как пояснил Вячеслав Генне, это те плиты, что были сняты с пространства под эстакадным мостом на острове. Но их не хватило, дополнительно использовали такие же плиты со стадиона "Балтика" - из них была сделана часть проходов между секторами на северной трибуне, которую демонтировали.

Территория света

Значительная часть изменений заметна только в темноте: это огромный объем работ по освещению. На острове проложено семь километров кабелей, по всей территории смонтированы новые фонари и точки подсветки. Проект состоит из двух частей: парковое освещение и декоративная подсветка собора. Все необходимое оборудование уже закуплено и большей частью смонтировано, тестирование и пусконаладка продолжаются. Многократно увеличено число видеокамер "Безопасного города" - сейчас их здесь установлено порядка 25, так что вандалы незамеченными не останутся.

- Для собора разработаны два варианта подсветки - праздничный, который будет использоваться крайне редко, под какие-то мероприятия, с возможностью видеомэппинга, и повседневный - классический, спокойный: заливка светом стен, контрфорсов и кровли. Это превратит собор в светящийся объект, который будет очень хорошо просматриваться с эстакадного моста, - пояснил Вячеслав Генне.

По всей территории острова смонтированы новые фонари и точки подсветки. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Декоративную подсветку получат и композиции в Парке скульптуры, причем для каждой выбран свой сюжет, в который может быть включена также растущая рядом флора. Например, одну из любимиц публики - фигуру пантеры - световое оформление превратит в вышедшего на ночную охоту хищника. Не отказались и от нашумевшей световой инсталляции в виде портрета Иммануила Канта, которая проецируется на крону дерева. Несмотря на неоднозначную реакцию, этот световой перформанс привлекает публику, его можно будет увидеть в летнее время.

Погулять и посидеть

Для прогулок и пробежек по острову появилась новая сеть дорожек общей длиной более километра, с покрытием из теннисита - мягкого, пружинящего под ногой материала. Это экологичное дренирующее покрытие используется во многих парковых зонах России и Европы. При соответствующем уходе такие дорожки достаточно долговечны и больших затрат на содержание не требуют - только ежегодная подсыпка.

Дорожки проложены так, чтобы было удобно осматривать все экспонаты Парка скульптуры. Раньше ко многим из них невозможно было подойти, не топча газон, к тому же обзору мешали заросли кустарника. Сейчас самосев вычищен, а все скульптуры - их почти три десятка - сохранились на своих местах. В планах - снабдить каждую персональной табличкой с названием и именем.

Сохранились и старые, еще советских времен, дорожки, на них только заменили покрытие. Кстати, как рассказал Вячеслав Генне, всю плитку, которая была здесь демонтирована, хотя она в смете предназначалась просто на выброс, повторно использовали в нескольких социальных и спортивных учреждениях. Получили вторую жизнь в городе и демонтированные фонари, которые стояли на центральной аллее острова.

На острове прибавилось скамеек. Справа от собора широкие деревянные лавки с плавными изгибами по замыслу служат символическим продолжением подпорных стенок, имитирующих исторические кварталы старого города. На пересечении дорожек появилось большое кольцо с качелями, по внутренней стороне - цитаты Канта. Широкие террасные ступени с деревянным покрытием, напоминающие яхтенные причалы в маринах, спускаются к набережной с видом на Дом Советов.

Благоустройство знаковой территории не прекратится, в следующем году строители придут на набережные

А вот ларьки с сувенирами, соседствовавшие с памятником герцогу Альбрехту, исчезли. Вместо них появился блок новых стилизованных павильонов - здесь и сувениры, и кассы, и кофейня, планируются еще два кафе. Комплекс установлен правее демонтированного помещения старой кассы, так, чтобы не закрывать главный, "открыточный" вид собора с центральной аллеи.

Ни одно дерево не пострадало

Остров остается зеленой зоной - при реконструкции, концепция которой обсуждалась в том числе и с дендрологами, ни одно дерево не пострадало, говорит Вячеслав Генне. Только три ели пришлось пересадить с территории у входа в собор в левую, южную часть острова. Занималась этим лицензированная организация лесопатологов.

Работы по озеленению не закончены, в полной мере оценить их результат можно будет весной, хотя часть растений еще высадят в октябре-ноябре. Заново засеяна большая площадь газонов. Черные прогалины - это подсыпанные черноземом и удобренные, готовые к засаживанию будущие цветники, всего их здесь будет 12. Возле одного из спусков на набережную, напротив здания биржи, готовятся стать украшением ландшафта крупные валуны. Это будущая альпийская горка, ее заполнят декоративными растениями.

Вячеслав Генне: Стилевое единстводорожного покрытия возле соборабыло одной из задач проектаблагоустройства. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

На парапет и под мост

Даже когда этот этап благоустройства будет завершен окончательно, работы на острове не прекратятся. В следующем году строители придут на набережные по всему периметру. Там сделан ямочный ремонт, забетонированы провалы, но это вариант временный, для обеспечения безопасности, впереди - серьезное преображение. По южным углам вместо глухого бетонного парапета предполагается сделать сходы к воде, на протяженных участках - деревянные спуски к причалам. Проект учитывает также перспективу появления новых спусков у строительства пешеходного моста с острова на улицу Гюго, к Музею Мирового океана.

Будет осваиваться и подмостовое пространство. Та часть, что не занята баскетбольным центром и детской площадкой, сейчас не используется, там разровняли грунт для подготовки дальнейших работ. Здесь планируются сквош-площадка на два корта, летний кинотеатр, скейт-парк, туалеты.

Справка "РГ"

Один из известнейших символов Калининграда и одна из немногих уцелевших достопримечательностей довоенной столицы Восточной Пруссии - Кенигсбергский кафедральный собор строился в 1333-1380 годах на острове Кнайпхоф, который к тому времени уже получил городские права, а в будущем вошел в состав города Кенигсберга.

Собор - единственное сохранившееся здание на острове, а когда-то здесь была очень плотная застройка: 304 здания (включая самое первое здание университета Альбертина, выстроенное при герцоге Альбрехте в XVI веке), 28 улиц, 20 тысяч жителей (согласно данным переписи 1939 года).

В результате бомбардировок Кенигсберга британской авиацией в ходе Второй мировой войны постройки на острове, включая собор, были превращены в развалины. После войны остатки зданий были разобраны, а кирпич отправлялся на восстановление Ленинграда. От средневековых улиц острова не осталось и следа, а руины собора простояли до 1992 года, когда началось восстановление памятника.

Сейчас собор имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Это многофункциональный культурный центр, где находится самый большой в России уникальный органный комплекс и музей имени Иммануила Канта. Сохранилось и захоронение знаменитого философа у северной стены собора.

Комментарии

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

- Музейный квартал, центром которого станет остров, - один из приоритетов в плане развития города. Сейчас мы открыли остров Канта после больших работ по благоустройству. Это только первый этап, будем продолжать и дальше. Запланированы работы по световой части, также необходима реконструкция набережной острова. Работы планируется продолжить в 2021 году.

Григорий Хуциев, заместитель руководителя Кафедрального собора:

- По обустройству острова еще много работы, но, поверьте, она не прекращается ни на минуту. Мы создаем пространство, в котором каждому из нас, будь то гость, будь то житель Калининграда, станет еще уютнее! Мы сможем всегда наслаждаться "сердцем" нашего города. Кафедральный собор - главная достопримечательность города, и пространство вокруг него тоже должно соответствовать этому статусу.

Акцент

Концепция благоустройства острова была согласована на областном совете по культуре, где обсуждалась неоднократно, как и на градостроительном совете. Главный ее принцип - "не навредить", потому к обсуждению привлекались специалисты разных профилей: дендрологи, архитекторы, краеведы, ландшафтники.

Работам, которые начались в конце января, предшествовала археологическая разведка на территории. Было выполнено четыре шурфа - по два с северной и южной сторон собора. На эти работы Министерством культуры РФ был выдан открытый лист. Отчет передан в областную Службу государственной охраны объектов культурного наследия, которая своим приказом включила в перечень выявленных объектов культурного наследия участок культурного слоя Кенигсберга XVIII-XX веков на территории, где расположен Кафедральный собор.

Кстати

К открытию обновленной территории острова Канта было приурочено открытие фестиваля "Территория мира - территория музыки", который Кафедральный собор традиционно проводит вместе с ФГБУК "Росконцерт" при поддержке Министерства культуры РФ. В фестивале принимают участие известные коллективы, а также звезды мировой музыки. На сей раз фестиваль открылся большой концертной программой "Классика и джаз. Денис Мацуев и друзья". Впервые площадь перед Кафедральным собором превратилась в полноценный концертный зал под открытым небом, собравший более тысячи зрителей.