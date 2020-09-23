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23.09.2020 16:28

Для первокурсников Морского колледжа организовали яловый поход

Текст: Олег Сергеев
45-летие Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова, собственный первый юбилей (колледжу исполнилось пять лет), а также день рождения города-героя и День освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков - столь знаковые события в Морском колледже решили отметить так, чтобы особенно запомнилось первокурсникам.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Специально для них 18 сентября организовали яловый поход. Дистанция, правда, была не очень протяженной - от Западного мола до мемориала на Малой Земле, но зато погода проверила на прочность будущих моряков.

Фото: Олег Сергеев
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Чтобы принять участие в походе, вчерашним школьникам меньше чем за две недели пришлось научиться управлять пусть и не большим, но все-таки судном. Более того, в Морском колледже сформировали и женский экипаж: 10 отчаянных девчонок боролись с ветром, поднимали парус и осваивали морские премудрости наравне с молодыми людьми, надо отметить, что получалось у них ничуть не хуже.

"Для меня это был первый опыт управления ялом. Но мы хорошо подготовились. С нами много занимался наш шкипер Владимир Николаевич Медведев, рассказывал, как вести себя в той или иной ситуации, учил вязать узлы, руководил нами и уже во время похода. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что все девочки под большим впечатлением, мы получили просто незабываемые эмоции!" - делится впечатлениями Станислава Шмидберская (Морской колледж, второй курс, специальность "Судовождение").

Из-за неблагоприятной погоды яловый поход пришлось даже перенести, изначально он должен был состоятся 15 сентября, в итоге дождались более подходящего прогноза, хотя и в пятницу, 18 сентября, когда ялы все-таки отчалили от Западного мола, ребят и девчат немного покачало, но впечатлений это не испортило, наоборот, первое небольшое погружение в профессию прошло успешно.

Это наверняка поможет будущим морякам не только сложить представление о специальности, но и проверить свои физические силы, выносливость, потренироваться в ловкости и внимательности.

Вот так в Морском колледже новоиспеченные курсанты делают первые шаги по приобретению практических навыков в профессии. К тому же с самого начала учебы формируется дружный и сплоченный экипаж, с которым не страшны любые трудности и ненастья. Теперь, между прочим, еще и женский, девочки буквально загорелись мечтой о походах на более дальние расстояния. Из ближайших маршрутов - Новороссийск - Севастополь - Новороссийск. Пожелаем им попутного ветра и семь футов под килем!

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова - поступай правильно

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