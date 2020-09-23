Карелия прекрасна в любое время года. Но особая ее прелесть и великолепие раскрываются осенью, когда этот удивительный край переливается разноцветными красками. А еще это тот самый сезон, когда можно подумать об укреплении здоровья. Ведь сама природа, кажется, позаботилась об этом, создав такие ресурсы, секреты которых раскрыли ученые и научились направлять их во благо человека.

В петровскую эпоху лечение с помощью минеральных вод считалось одним из самых передовых. Целебный ключ был обнаружен в Карелии в 1714 году около Рав-болота, где крестьяне добывали руду для Кончезерского медеплавильного завода. Иван Рябоев, который случайно открыл источник, страдал "сердечною болезнею". И потом долгие годы основным профилем первого российского курорта, который ведет свою историю с тех давних времен, было лечение сердечно-сосудистых заболеваний.

Тогда там несколько раз бывал Петр Первый. А в советские годы по заданию Центрального научно-изыскательного института курортологии специальная экспедиция во главе с гидрологом В.В. Ивановым и химиком Е.В. Ренгартеном детально изучила источник. Была составлена книга о проведенных научных исследованиях, в которой были также изложены основные доводы для строительства нового санатория.

В Карелию едут люди с травмами, ограниченными возможностями здоровья, с поражениями позвоночника, с сердечно-сосудистыми и кожными заболеваниями, желающие зарядиться бодростью, очис тить организм от шлаков и омолодиться.

Сегодня там находятся четыре источника минеральных вод. Это самоизливающиеся железистые и крепкие железистые слабоминерализованные гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые и магниево-кальциевые, кислые, холодные воды. Их польза научно доказана. Содержание железа в них в течение года изменяется не более чем на 11 мг/л. Вода источников курорта уникальна, поскольку в ней содержится двухвалентное железо, которое особенно хорошо усваивается организмом.

Марциальная вода благотворно влияет на секреторную и моторную функцию желудочно-кишечного тракта, защитные функции организма, содержание гемоглобина крови, выделительную функцию почек.

К сожалению, все попытки бутилировать нативную марциальную воду пока не увенчались успехом. Ведь отличительной особенностью воды марциальных источников служит высокое содержаниежелеза, которое присутствует только в закисной форме и связано в основном с сульфатной группой, а не гидрокарбонатами, как в большинстве железистых вод.

Легендарная габозерская грязь, признанная самой чистой по сравнению с другими грязями, которыми богат северо-западный регион, добывается и хранится именно там, в 55 километрах от Петрозаводска, на территории санатория "Марциальные воды". Концентрация примесей в ней минимальна.

Так что, отправляясь в Карелию, можно не только получить интересные впечатления, но и невероятный заряд бодрости и сил, которые дарит этот удивительный уголок России.