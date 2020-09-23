Коллегия судей разрешила возбудить дело против судьи в Волгограде

Следственному комитету РФ дано разрешение в возбуждении уголовного дела в отношении председателя Дзержинского райсуда по факту покушения на мошенничество.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя высшей квалификационной коллегии судей России, которая дает такие разрешения, так как судьи читаются спецсубъектами.

По версии следствия волгоградская судья попросила 2,5 миллиона рублей у жены предпринимателя, в отношении которого в Дзержинском суде рассматривалось гражданское дело о сносе гостиницы-самостроя по иску администрации.

Передача денег состоялась под контролем правоохранительных органов, куда предварительно обратилась супруга бизнесмена. Но задержать и опросить судью не было возможности из-за статуса неприкосновенности.

По данным агентства ТАСС, Зубков и бывший глава СК РФ по области были арестованы в Москве по подозрению в поджоге дома главы региона Андрея Бочарова. Бизнесмен находился в СИЗО, Добрынина просила за его освобождение 25 миллионов рублей.