На Дону силовики накрыли подпольный холдинг по производству алкоголя

Работу серии цехов по изготовлению контрафактного алкоголя пресекли в Таганроге Ростовской области, во время обысков изъято больше 12 тысяч бутылок с поддельными логотипами известных производителей.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.

Всего было обнаружено четыре нелегальных цеха с кустарным оборудованием и три склада с более 37 тысячами литров спирта, стеклотарой, этикетками.

На подпольный холдинг удалось выйти во время проверок фактов производства и оборота алкоголя без лицензии и маркировки, которые проводились в кафе, на складах и в частных домовладениях.