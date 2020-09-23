У крымчанина изъяли большой арсенал оружия и боеприпасов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в Армянске изъяли у 62-летнего местного жителя большую коллекцию огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, которые тот многие годы собирал на полях сражений Великой Отечественной. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК.

- В нежилом помещении, которое житель Армянска использовал для хранения боеприпасов, военнослужащие обнаружили и изъяли десятки предметов, предположительно относящихся к категории военного назначения, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Баллистическая экспертиза позволила установить среди найденных образцов боеспособные разнокалиберные патроны, а также изделия, пригодные для использования по целевому назначению.

Во время опроса мужчина сообщил, что боеприпасы он собирал в течение долгого времени в местах боев периода Великой Отечественной войны. Также он кустарным способом занимался самостоятельным изготовлением пистолетов и приборов для бесшумной стрельбы. А пневматическая винтовка была доработана им для усовершенствования ее боевых возможностей и "улучшения своего мастерства".

Все собранные материалы о любителе-оружейнике переданы в правоохранительные органы Армянска для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).