В Астраханской области разрешили работу кинотеатров

Астраханские кинотеатры готовятся к возобновлению деятельности. Их работу разрешил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса, основываясь на рекомендациях главы Роспотребнадзора по региону.

Как сообщили "РГ" менеджеры кинотеатров, планируется, что показы начнутся сегодня вечером или завтра утром, точная информация будет размещаться на сайтах кинозалов.

В связи с эпидобстановкой наполняемость кинозалов должна быть до 70 процентов, а размещение зрителей - с соблюдением социальной дистанции, исключением являются члены одной семьи.

Кинотеатры в Астрахани были закрыты около полугода, начиная со дня введения карантина.