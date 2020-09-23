В Крыму на директора лагеря завели дело после растления детей

Руководителю детского лагеря в Евпатории предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего стала возможной попытка растления воспитанницы лагеря. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму.

Следователи установили, что начальник лагеря, нарушив Трудовой кодекс, приказ министерства образования и науки России, федеральные законы, приняла на работу 47-летнего жителя города Люберцы Московской области без необходимого пакета документов, который бы подтвердил его право работать вожатым. В результате руководитель лагеря подвергнул жизнь и здоровье воспитанников опасности.

- Вожатый в августе этого года во время тихого часа совершил в отношении одной из отдыхающих в лагере девочек действия сексуального характера, - рассказали в пресс-службе. - Вскоре его задержали правоохранители. На допросе он признался в содеянном, после чего суд поместил его под стражу. Следствие установило, что мужчину ранее судили за имущественное преступление.

В действиях руководителя лагеря следователи узрели признаки преступления по статье 238 УК РФ, то есть она предоставила услуги по отдыху и оздоровлению, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья девочки. Это в свою очередь привело к нарушению прав ребенка.