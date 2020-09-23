В Крыму осужден аферист, присваивавший авто у влюбленных женщин

Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор 48-летнему жителю Симферопольского района, уличенного в трех эпизодах мошенничества для присвоения автомобилей у влюбленных в него женщин. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По словам первой потерпевшей, с подсудимым она начала общаться на сайте знакомств. Вскоре прекрасный незнакомец целиком овладел ее доверием, и вместе с ним она начала обсуждать сделку купли-продажи автомобиля.

Сразу после приобретения девушкой подержанного Ford Mondeo злоумышленник заимствовал у нее иномарку для поездки в Керчь. Но взяв авто во временное пользование, мошенник испарился и перестал отвечать на звонки.

Со второй потерпевшей преступник также познакомился на сайте знакомств. И эти отношения также со временем стали слишком близкими. Пообещав купить у новой возлюбленной в рассрочку ее Chevrolet Aveo, мошенник долгое время катался на этом автомобиле.

- В итоге авто он продал, но деньги владелице возвращать не собирался, - рассказали в пресс-службе суда. - Напротив, зная, что она владеет еще одним авто Hyundai Solaris, попросил и эту автомашину для поездки в Керчь по делам. Но мошенник так и не вернулся.

Обе потерпевшие заявили исковые требования в счет возмещения причиненного имущественного и морального вреда. Но вынося приговор, суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимого малолетнего ребенка, признание вины, содействие следствию, чистосердечное раскаяние и частичное заглаживание причиненного вреда потерпевшим. Также суд учел положительные характеристики с места жительства, наличие на иждивении больной матери-пенсионерки, а также заболевание у самого подсудимого и у его ребенка.

Суд признал мошенника виновным во всех трех эпизодах, но освободил от назначенного наказания за первый эпизод из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

По совокупности преступлений мужчине окончательно назначено наказание в виде четырех лет четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Правда, приговор обжалован защитником осужденного.