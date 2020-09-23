На "Деловом завтраке" в крымском филиале "РГ" побывали отечественные кинодокументалисты Галина Евтушенко, Индира Черджиева и Наталья Топал, участники фестиваля. В беседе с журналистами гости рассказали о том, почему документальное кино нужно придумывать, как стирается грань между ним и телефильмами и насколько важна роль кинопросвещения в воспитании личности.

- В последние годы все чаще говорят, что между документальным кино и телевизионной публицистикой размывается грань. Во многом благодаря набирающим популярность в интернете специальным репортажам, авторы которых именуют их фильмами. Так ли это на самом деле?

Индира Черджиева: Некоторые картины из программы, которую мы смотрели на фестивале, были явно кинематографичны. Но в основном стирается граница между телевизионным и документальным фильмами. Одна из причин - облегчение производственного процесса. Любой может на айфоне снимать документальное кино, и оно может оказаться шедевром. Но водораздел, конечно, нужно определять. В формате киножурнала документальное кино и кинохроника имели своего зрителя: приходишь на киносеанс, и тебе дают 10 минут хорошего короткометражного кино, с высокой изобразительной культурой. Сейчас мы это можем смотреть только в формате телевидения и на таких фестивалях, как "КрымДок". Чем, кстати, они и ценны, потому что могут продемонстрировать образцы кинодокументалистики. Магия большого экрана остается в силе.

Галина Евтушенко: Телеформат диктует свои особенности. Я не выношу, когда в документальном кино используют реконструкцию, которой очень часто грешат создатели фильмов для телевидения. Это снижает уровень доверия к картинам. Но есть много образцов, когда на документальном материале делается игровое кино. Тому пример - ленты Андрея Осипова. Я сама так работаю. Кино как феномен - это всегда придуманный материал. И он должен быть хорошо придуман. К сожалению, часто в лентах встречается очень интересный герой, но сами фильмы сняты как хоум-видео - автор не знает, как преподнести материал. Но бывают и потрясающие ленты, наполненные прекрасной авторской фантазией.

Наталья Топал: Я приверженец советской школы документалистики, когда фильм снимали долго, драматургию диктовала сама жизнь, и героя можно было увидеть в развитии. Герц Франк так десятилетиями снимал свои картины. И мне близок этот подход. Поэтому, работая в течение пяти лет над своим фильмом "Будьте же счастливы!" о музыкальной группе незрячих детей "Низами", я ездила с ребятами на гастроли, посещала их репетиции, бывала на семейных торжествах. Только на второй-третий год дети стали подпускать меня ближе. В фильме показано преодоление недуга через искусство и участие в социальной жизни. Лента - мотивирующая.

- Можно ли связать снизившийся интерес массового зрителя к документальному кино с отсутствием героя нашего времени?

Галина Евтушенко: Генеральный продюсер "Кинотавра" Александр Роднянский заявил, что в этом году фестивальный экран показал, что современных героев действительно практически нет. Несмотря на обилие перемен в обществе. Но если ты живешь в реальном времени, то всегда расскажешь о том, что тебя волнует. Тому пример - фильм крымчанки Ольги Кравчук "Николай фон Гартвис. Живая память" - картина, снятая на очень высоком уровне, но почти без бюджета. У автора этой ленты есть мысль и желание поделиться историей об уникальном человеке, которого мало кто знает, потому что судьба к нему была несправедлива. И она рассказывает общечеловеческую историю, которая интересна современному зрителю. Казалось бы, герой - из XIX века, но все проявления человеческого характера те же. Эту жизнеутверждающую историю авторы ленты, в том числе прекрасный оператор Вадим Теличев, рассказали очень трогательно. Придумок, которые держат нас у экрана, не отпускают от него, хотелось бы побольше. Несомненно, нужны и современные герои, окружающие нас. Фильмы, где они есть, получают призы на разных фестивалях.

- Несомненно, документальное кино как искусство играет определенную воспитательную роль. Однако насколько важно, на ваш взгляд, подготавливать зрителей к нему?

Галина Евтушенко: Да, важно, и этим небезуспешно занимается "Крымский киномедиацентр", выступающий организатором фестиваля "КрымДок". Его сотрудники постоянно заняты кинопросвещением, устраивают кинопоказы для школьников. Примеров такой просветительской работы в нашей стране, увы, немного. Хотя у людей, особенно у молодежи, есть жажда знаний, главное - заманить их в кинозал. Сейчас много альтернативных форм, в том числе телевидение, которое не всегда прививает хороший вкус. Ужас в том, что 90 процентов телеаудитории считают, что программа "Суд идет" - совершенно правдивая. Много лет назад режиссер Сидни Люмет снял фильм "Телесеть", в котором рассказал о том, как СМИ оболванивают аудиторию, манипулируют ею. Критическое мышление, воспитанием которого занимается "Крымский киномедиацентр", дает школьнику инструментарий, благодаря которому тот может отличить истину ото лжи.

- Тем не менее, все же нельзя недооценивать роль телевидения в популяризации документального кино?

Галина Евтушенко: Меня один федеральный телеканал заставил 65-минутную картину сократить до 52 минут. Я согласилась ради того, чтобы ее показали. Очень трудно донести фильм до зрителя. Создать - легко. В актерской среде есть такая поговорка: сыграть роль легко, получить трудно. Мы благодарны Министерству культуры России за то, что оно объявляет конкурсы, участвуя в которых мы имеем возможность получить оценку своих работ. Кроме того, региональные власти проводят конкурсы на лучшие картины, посвященные местным особенностям, и пусть маленькие деньги, но все-таки дают на них. Мы ищем способ пробиться к зрителю.

Наталья Топал: В моем родном Татарстане власти республики выделяют деньги на документальные и художественные фильмы, затем руководители региональных предприятий на собственные средства организуют показы этих лент. Собираются полные залы.

Индира Черджиева: У нас в Доме кино во Владикавказе была премьера моего фильма, и люди спрашивали: где еще его можно посмотреть и почему его не продвигают на телеэкраны? Я ответила, что пробовала, но везде говорили: это неформат. И тогда встал один зритель, хороший доктор, и сказал: "В вашем случае это комплимент!" Каждый большой телеканал имеет свое кинопроизводство, и, конечно, ему важнее продвигать свою продукцию. Большинству кинодокументалистов, которым есть что сказать, остается формат регионального премьерного показа.

Тем временем

Жюри III открытого фестиваля документального кино "КрымДок" определило победителей. В номинации "Лучший телевизионный фильм" победила картина Анны Голиковой "Илья Кормильцев. В поисках цельного человека". В номинации "Крым на документальном экране" победил фильм Владимира Данилова "Постигая разум. Крымская Одиссея академика Вернадского". В номинации "Лучший документальный фильм" жюри присудило победу сразу двум лентам: "Буров и Буров" Павла Селина и "Сезон созревания пантов" Галины Леонтьевой. Гран-при фестиваля жюри присудило фильму "Реанимация" Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко.