В Крыму стали выдавать льготную сельскую ипотеку

С 15 сентября в республике действует программа, предусматривающая выдачу льготной сельской ипотеки в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

По словам заместителя министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединовой, новый механизм поддержки селян курирует Минсельхоз РФ. Ведомство напрямую будет компенсировать банку затраты в размере ключевой ставки Центробанка России.

Зарединова пояснила, что получить ее может каждый гражданин России, даже если он прописан в городе.

- Главное условие, чтобы жилое помещение было расположено в сельской местности, - уточнила замминистра. - Кроме того, программа сельской ипотеки не предусматривает никаких ограничений для заемщика, требования предъявляет только сам банк при оценке риска и платежеспособности.

Чиновница добавила, что кредит выдается сроком до 25 лет под три процента годовых.

Кредит выдают на покупку квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном или вторичном рынке в сельской местности или на рефинансирование ранее выданного кредита для покупки жилья на селе.

- Первоначальный взнос составит от 10 процентов стоимости объекта, - пояснили в банке. - Минимальная сумма кредита - 600 тысяч рублей, максимальная - три миллиона рублей.

Заместитель председателя правления банка, выдающего кредит, Николай Билан отметил, что в первый день работы программы финучреждение получило более 100 заявок на льготную сельскую ипотеку.

Комментируя "РГ" программу льготной сельской ипотеки в Крыму, председатель сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива Энвер Кучеров назвал полуостров лакомым кусочком для агросектора и отметил, что любая поддержка государством крымских аграриев положительна.

- Однако существует много нюансов, из-за которых желающий заниматься предпринимательской деятельностью в аграрном секторе иной раз не может начать нормально работать, - отметил глава сельхозпредприятия в Бахчисарайском районе. - То, что государство дает кредит на жилье, - это хорошо. Но чтобы его выплатить, необходимо трудиться и зарабатывать. А этому нередко препятствует масса бюрократических проволочек.

Тем временем вице-премьер Совета министров и министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин констатировал, что в республике с начала года значительно увеличилось число молодых специалистов с высшим образованием, изъявивших желание работать в сельской местности.

- В прошлые годы в село шли работать в основном молодые специалисты со средним профессиональным образованием, - рассказал он. - В 2017 году в Крыму было 54 специалиста с высшим образованием, кто пожелал работать в селе, в 2018-м - 50, в 2019-м - 70, в 2020-м - 66 человек.

Востребованными остаются такие направления, как агрономия, технология сельского хозяйства, агроинженерия, экономика.

Министр напомнил, что в 2017 - 2019 году в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Крыма из бюджета республики выделили 66,8 миллиона рублей для привлечения работников в эту сферу. Единовременную помощь получили 289 молодых специалистов, в том числе 180 - с высшим образованием, 109 - со средним профессиональным.

В 2020 году в крымском бюджете на эти цели выделили 22 миллиона рублей. Их уже выплатили 95 молодым специалистам, в том числе 66 с высшим и 29 со средним профессиональным образованием.

Андрей Рюмшин подчеркнул, что с 2020 года в перечень направлений подготовки включена ветеринария и зоотехния (в части трудоустройства молодых специалистов на предприятия и в организации АПК кроме подведомственных Госкомитету ветеринарии РК).