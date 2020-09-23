В Крыму стали выдавать льготную сельскую ипотеку

Новости

В регионах возродят производство льна для швейной промышленности 16:33
Объем утилизированных отходов может быть удвоен в этом году 16:24
СМИ сообщили о массовом заражении звезд коронавирусом на "Кинотавре" 16:09
МВД закрыло "черный банк", обналичивший миллиард рублей 16:07
В Кронштадте почтили память экипажа линкора "Марат" 16:05
Эксперты: более 55% автомобилей на вторичном рынке со "скрученным" пробегом 15:48
В Госдуму внесен законопроект о времени показа титров фильмов 15:45
Найдено место падения истребителя Су-30 под Тверью 15:38
В Казани водитель автобуса сбил инспектора ГИБДД 15:36
В псковской больнице выявили вспышку коронавируса 15:34
Бен Аффлек снова хочет сольный фильм про Бэтмена 15:28
Москвичи стали реже пользоваться такси 15:14
Путин: Материнский капитал будет ежегодно индексироваться 15:14
Путин: Россия потратит 1 трлн рублей на решение экологических проблем 15:11
Путин поручил проработать вопрос изыскания средств на строительство дорог 15:09
Матвиенко: В российском обществе сформировался запрос на стабильность 15:04
В Ростове из-за пассажиров без масок будут останавливать автобусы 15:02
Названа причина смерти аспирантки, ставшей жертвой историка Соколова 14:58
Минвостокразвития усовершенствует законы для резидентов Арктики 14:57
Следователи просят арестовать рэпера Эллея, устроившего ДТП в центре Москвы 14:56
Британская армия будет помогать полиции в борьбе с COVID-19 14:48
В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни из-за угроз взрыва 14:44
Правительство внесет изменения в градостроительный кодекс 14:44
Совфед проведет общественные слушания по бюджету с участием регионов 14:38
Путин: Все вновь избранные коллеги должны оправдать доверие избирателей 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
23.09.2020 15:22

Дом окнами в поле

В Крыму стали выдавать льготную сельскую ипотеку
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 212(8266)
С 15 сентября в республике действует программа, предусматривающая выдачу льготной сельской ипотеки в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

По словам заместителя министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединовой, новый механизм поддержки селян курирует Минсельхоз РФ. Ведомство напрямую будет компенсировать банку затраты в размере ключевой ставки Центробанка России.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
В Крыму цены на хлеб повысят в среднем на десять процентов

Зарединова пояснила, что получить ее может каждый гражданин России, даже если он прописан в городе.

- Главное условие, чтобы жилое помещение было расположено в сельской местности, - уточнила замминистра. - Кроме того, программа сельской ипотеки не предусматривает никаких ограничений для заемщика, требования предъявляет только сам банк при оценке риска и платежеспособности.

Чиновница добавила, что кредит выдается сроком до 25 лет под три процента годовых.

Кредит выдают на покупку квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном или вторичном рынке в сельской местности или на рефинансирование ранее выданного кредита для покупки жилья на селе.

- Первоначальный взнос составит от 10 процентов стоимости объекта, - пояснили в банке. - Минимальная сумма кредита - 600 тысяч рублей, максимальная - три миллиона рублей.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
В Крыму инвесторы столкнулись с проблемами при смене категории земли

Заместитель председателя правления банка, выдающего кредит, Николай Билан отметил, что в первый день работы программы финучреждение получило более 100 заявок на льготную сельскую ипотеку.

Комментируя "РГ" программу льготной сельской ипотеки в Крыму, председатель сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива Энвер Кучеров назвал полуостров лакомым кусочком для агросектора и отметил, что любая поддержка государством крымских аграриев положительна.

- Однако существует много нюансов, из-за которых желающий заниматься предпринимательской деятельностью в аграрном секторе иной раз не может начать нормально работать, - отметил глава сельхозпредприятия в Бахчисарайском районе. - То, что государство дает кредит на жилье, - это хорошо. Но чтобы его выплатить, необходимо трудиться и зарабатывать. А этому нередко препятствует масса бюрократических проволочек.

Тем временем вице-премьер Совета министров и министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин констатировал, что в республике с начала года значительно увеличилось число молодых специалистов с высшим образованием, изъявивших желание работать в сельской местности.

- В прошлые годы в село шли работать в основном молодые специалисты со средним профессиональным образованием, - рассказал он. - В 2017 году в Крыму было 54 специалиста с высшим образованием, кто пожелал работать в селе, в 2018-м - 50, в 2019-м - 70, в 2020-м - 66 человек.

Востребованными остаются такие направления, как агрономия, технология сельского хозяйства, агроинженерия, экономика.

Фото: Мария Орлова/ РГ
Минсельхоз Крыма посоветовал повышать урожайность с помощью элитных семян

Министр напомнил, что в 2017 - 2019 году в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Крыма из бюджета республики выделили 66,8 миллиона рублей для привлечения работников в эту сферу. Единовременную помощь получили 289 молодых специалистов, в том числе 180 - с высшим образованием, 109 - со средним профессиональным.

В 2020 году в крымском бюджете на эти цели выделили 22 миллиона рублей. Их уже выплатили 95 молодым специалистам, в том числе 66 с высшим и 29 со средним профессиональным образованием.

Андрей Рюмшин подчеркнул, что с 2020 года в перечень направлений подготовки включена ветеринария и зоотехния (в части трудоустройства молодых специалистов на предприятия и в организации АПК кроме подведомственных Госкомитету ветеринарии РК).

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин заявил о скорой регистрации в РФ второй вакцины от COVID
Госдума одобрила поправки о зарплатах бюджетников
Мишустин призвал создавать на Дальнем Востоке комфортные условия для жизни
Совфед примет пакет законов по поправкам к Конституции до конца ноября
Россия вышла на второе место в мире по количеству тестов на COVID-19