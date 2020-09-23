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23.09.2020 10:14
Рубрика: Происшествия

Квартиры на бумаге

В Севастополе директора агентства недвижимости осудили за мошенничество и отмывание денег
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 213(8267)
Обвинительным приговором и реальным сроком завершилось громкое дело о мошенничестве с квартирами в Севастополе, от которого пострадали 90 человек. Директор компании "Любимый берег" Борис Охрименко проведет в исправительной колонии общего режима шесть лет. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

"РГ" писала о проблеме в статьях "Доля пустоты" в номере от 5 февраля 2020 года и "Однушка за миллион" в номере от 9 апреля 2019 года. Пользуясь лазейками в законодательстве, застройщики возводят на участках для индивидуального жилищного строительства многоэтажки и продают в них доли под видом квартир. Покупателей завлекают ценой в два-три раза дешевле рыночной стоимости. Люди зачастую не знают, что ввести такой дом в эксплуатацию проблематично, что его могут признать самостроем и снести. Они годами не могут оформить право собственности на жилье.

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Один из примеров - дом на улице Университетской, 20/9. В ноябре 2017 года Гагаринский районный суд Севастополя признал его самостроем и удовлетворил иск городского правительства о сносе. Хозяйка участка пыталась убедить суд в том, что строит частный дом для своей семьи. "Семейный особняк" площадью 751 квадратный метр имел три этажа по 4,6 метра высотой. Суд признал его многоквартирным. Построен он был без разрешения, а хозяйка не пыталась изменить целевое назначение участка. Несмотря на это, начались продажи квартир.

Дом был разделен на двухуровневые квартиры-студии с деревянными перекрытиями. Площадь каждой - около 23 квадратных метров. На трех этажах уместилось более 50 таких "студий", которые продавали за 1,2-1,7 миллиона рублей.

Супруг владелицы участка - Борис Охрименко - организовал агентство недвижимости, которое продавало квартиры в нескольких домах, построенных по той же схеме на участках ИЖС по всему городу.

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Пострадавшие пока остаются ни с чем. Несколько человек выиграли суды о возврате денег, но оказалось, что на счетах фигурантов дела нет средств.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя, Охрименко с подельниками в период с 2015-го по 2017 год продавали квартиры в строящихся домах на улицах Университетской, 20/9, Мельникова, 22, и 26, Челнокова, 14/20, Ручьевой, 65. В общей сложности они получили 81,3 миллиона рублей от 90 человек.

Разрешения на строительство не были получены. Достраивать жилье и передавать его покупателям никто не собирался. Несмотря на это, в интернете и СМИ публиковались объявления о продаже квартир. При заключении сделок Охрименко умалчивал, что дома невозможно ввести в эксплуатацию.

Деньги, полученные по мошеннической схеме, он легализовал, купив квартиры в Балаклавском районе Севастополя. .

P.S.

Севастопольский городской суд отклонил апелляцию Охрименко и признал его виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), и отмывании денег, полученных преступным путем, в составе организованной группы (пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Приговор вступил в законную силу.

Уголовные дела в отношении других фигурантов рассматриваются отдельно.

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