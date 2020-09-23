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23.09.2020 15:29
Рубрика: Культура

Офицеры приглашают

В Севастополе прошел бал для всех желающих
Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 214(8268)
VII Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал "Победа!" состоялся в самом сердце города-героя на площади имени Нахимова.
Пары кружились под волшебную музыку Чайковского. Фото: Владимир Пасякин/РГ Пары кружились под волшебную музыку Чайковского. Фото: Владимир Пасякин/РГ
Пары кружились под волшебную музыку Чайковского. Фото: Владимир Пасякин/РГ

Участников и гостей ждали блестящая программа и мастер-классы от танцмейстеров. Желающие учили вальсы, кадрили, польки и многие другие традиционные бальные танцы.

Фото: Анна Садовникова/пресс-служба правительства Севастополя
В Севастополе состоялся первый гала-концерт Театра оперы и балета

Пары кружились под волшебную музыку Чайковского, Римского-Корсакова, Свиридова, Шостаковича, Хачатуряна, Прокофьева, Штрауса, Верди, Оффенбаха, Зуппе, Моцарта, Брамса. Играл Севастопольский государственный симфонический оркестр под управлением Владимира Кима. Звучали чудесные голоса солиста Крымской филармонии Дмитрия Костенко, севастопольца Артема Федорова и других исполнителей.

- Офицерскому балу уже семь лет, - отметила руководитель проекта Екатерина Графодатская. - Севастополь должен по праву стать офицерской культурной столицей России, ведь он несет в себе особый дух.

- Мы пригласили всех на танцы, чтобы отметить Победу собственной победой - над страхами и сомнениями. Приглашение приняли сотни севастопольцев, в том числе и моряки-черноморцы, - рассказал художественный руководитель проекта Дмитрий Платов.

Парой, открывшей бал, были Екатерина Графодатская и Дмитрий Платов. Они задали тон всему мероприятию, посвященному 75-летию Победы и 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

В числе тех, кто пришел на праздник - офицерские и гражданские пары самых разных возрастов и профессий. Из числа старших офицеров это, например, капитан 3 ранга Игорь Зинчук с супругой. Младших офицеров представляли старший лейтенант Константин Козин, лейтенанты Данила Бушунов, Роман Ермаков со своими спутницами и другие. Заметной была курсантская пара - учащийся четвертого курса Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова Алексей Деряжный и его очаровательная партнерша Карина Бахур.

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