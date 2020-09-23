В Сочи начали разрабатывать новый генплан

В Сочи начали разработку нового генерального плана. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский на сессии избрания председателя городского собрания Сочи.

Главой горсобрания остался Виктор Филонов. 48 присутствовавших депутатов единогласно поддержали его кандидатуру при тайном голосовании.

Виктор Филонов родился в 1958 году в станице Привольной Каневского района Краснодарского края. Пост председателя городского собрания Сочи он занимает с сентября 2015 года.

- Впервые у нас будут три заместителя председателя городского собрания Сочи, - сказал глава горсобрания. - Также количество профильных комитетов в городском парламенте увеличили до одиннадцати - образовался новый комитет по вопросам охраны окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства.

По словам Алексея Копайгородского, вместе с депутатами администрация курорта продолжит работу в сфере градостроительства.

- Мы продолжим работу над нормативными актами, позволяющими городу полностью уйти от высотной застройки, кроме территорий комплексного развития, - отметил мэр Сочи. - До 2024 года включительно необходимо привести в нормативное состояние 588 километров автомобильных дорог. Еще одна важная задача - принять на баланс города и привести в порядок бесхозные дорожные сооружения.