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23.09.2020 20:55
Рубрика: Власть

В Сочи начали разрабатывать новый генплан

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи начали разработку нового генерального плана. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский на сессии избрания председателя городского собрания Сочи.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Главой горсобрания остался Виктор Филонов. 48 присутствовавших депутатов единогласно поддержали его кандидатуру при тайном голосовании.

Виктор Филонов родился в 1958 году в станице Привольной Каневского района Краснодарского края. Пост председателя городского собрания Сочи он занимает с сентября 2015 года.

- Впервые у нас будут три заместителя председателя городского собрания Сочи, - сказал глава горсобрания. - Также количество профильных комитетов в городском парламенте увеличили до одиннадцати - образовался новый комитет по вопросам охраны окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства.

По словам Алексея Копайгородского, вместе с депутатами администрация курорта продолжит работу в сфере градостроительства.

- Мы продолжим работу над нормативными актами, позволяющими городу полностью уйти от высотной застройки, кроме территорий комплексного развития, - отметил мэр Сочи. - До 2024 года включительно необходимо привести в нормативное состояние 588 километров автомобильных дорог. Еще одна важная задача - принять на баланс города и привести в порядок бесхозные дорожные сооружения.

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