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23.09.2020 20:58
Рубрика: Происшествия

В Сочи охотившийся на дичь местный житель ранил отдыхающих

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи местный житель, охотившийся на дичь, попал из ружья в туристов. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, по данному факту в ведомстве проводят проверку.

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Информация об инциденте появилась в соцсети. Несчастный случай произошел около пяти часов вечера 19 сентября. Житель Архангельска на берегу реки Сочи отдыхал со своей сестрой и ее мужем, к которым приехал в гости.

По словам архангелогородца, когда они с сестрой стояли в реке, он сначала неожиданно услышал ее крик, а потом почувствовал боль. Как выяснилось, в отдыхающих несколько раз выстрелил из ружья мужчина, который неподалеку гулял с собакой. В свою очередь тот сказал, что стрелял по птицам, а их не заметил.

Раненых отвезли в больницу. У женщины оказалось незначительное повреждение, а у мужчины ситуация серьезнее: из раны медики достали дробь.

Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

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